Presentan en España edición limitada de puros Romeo y Julieta Tacos

A través de un comunicado oficial, la corporación internacional Habanos S.A., dio a conocer que como primicia mundial presentó en España la Edición Limitada 2018 de los puros Romeo y Julieta Tacos.La entidad declaró que Tabacalera, distribuidor oficial de Habanos, S.A en España, presentó esa novedad, pues se trata de una vitola o tipo de puro recuperada de los años 70 (Tacos Imperiales, cepo 49 por 168 milímetros de largo) y se presenta en cajón corriente de 25 unidades. La presentación de Romeo y Julieta Tacos Edición Limitada 2018 ocurrió en la capital española el 8 de septiembre, en un evento inspirado en la mítica marca de Habanos y organizado por el Club Pasión Habanos bajo el lema “Nos une la pasión”.Sus socios, no solo tuvieron el privilegio de degustar este Habano, sino que pudieron disfrutar de otros Habanos de Romeo y Julieta así como de distintas experiencias pensadas para estimular los sentidos.Esas experiencias, agrega la nota, incluyeron una selección de productos gourmet de diversas marcas Premium, y música cubana.Todos los Habanos de esta Edición Limitada fueron elaborados totalmente a mano con tripa larga, y con hojas seleccionadas procedentes de la región de Vuelta Abajo, Pinar del Río, occidente cubano.Esa es la mejor zona tabacalera del mundo, tal y como lo describe el reporte de Habanos S.A.Las Ediciones Limitadas de Habanos son muy apreciadas y esperadas todos los años por los aficionados.Se caracterizan porque sus vitolas no están en la gama regular del portafolio de la marca y se distinguen por una cuidadosa selección de todas sus hojas -capa, tripa y capote-, las cuales son añejadas durante un período no menor a dos años.