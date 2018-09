Día Mundial de la Limpieza, ¿y tú qué harás?

El mundo se movilizará por la higiene ambientalEl Día Mundial de Limpieza convocará a millones de personas en 155 países el próximo sábado y tiene por objeto concientizar a la población sobre a basura y la contaminación que los residuos provocan en la naturaleza, especialmente en los océanos.

La idea nació en Estonia en 2008, cuando unas 50.000 personas en solo cinco días limpiaron todo el país, desde entonces, la acción de limpieza en un solo día se ha extendido por todo el mundo, creando uno de los movimientos de base de más rápido crecimiento de la historia, según los organizadores.

El Día de la Limpieza Mundial (World Cleanup Day) es un programa global dirigido a combatir el problema mundial de los residuos sólidos, incluyendo el problema de los residuos marinos. La próxima jornada del Día de la Limpieza Mundial será llevada a cabo el 15 de septiembre de 2018, comenzando a las 10 de la mañana, y abarcando las zonas horarias de todo el mundo, hasta concluir cerca de la línea internacional de cambio de fecha, en Hawái.

Existen numerosas organizaciones que facilitan y organizan los eventos del Día de la Limpieza Mundial en todo el mundo, como Let’s Do It World.

Los indices de contaminación y cantidad de basura en la naturaleza tanto en tierra como en los océanos son realmente alarmantes, nuestro planeta necesita una limpieza urgente y este sábado 15 de septiembre será una buena oportunidad para tomar cartas en el asunto.

Millones de persona alrededor del planeta serán convocadas para unirse y concientizar a la ciudadanía. Por primera vez, el Día Mundial de Limpieza, World Cleanup Day en inglés, se hará de “forma coordinada en todo el mundo”, según explica Johnny Azpilicueta, coordinador nacional de Let’s Do It World, plataforma organizadora del evento internacional.

El objetivo será “afrontar el problema de la contaminación de los desechos a nivel mundial mediante la limpieza de calles, parques, playas, bosques y riberas”, afirma la organización.

Además de la acción de limpieza de las calles, la jornada tiene una meta mas trascendente, que es la concientización individual y colectiva sobre la gravedad del problema que nuestro planeta tiene con los residuos. Desde la organización, este día y la magnitud alcanzada para la presente edición se entiende como una “oportunidad única para crear el espíritu de la colaboración a todos los niveles”.

Primera edición coordinada en todo el mundo

Esta iniciativa se ha realizado en la última década en 140 países con la participación de 20 millones de personas, pero en diferentes fechas en cada nación.

“Let’s Do It World“, organización sin ánimo de lucho en la que participan un grupo de personas que forman parte de un movimiento de masas liderado por la ciudadanía, es la encargada de la puesta en marcha del Día Mundial de Limpieza.

Aunque no hay una cifra aún definida sobre el número de participantes, muchas personas se están sumando en todo el mundo con acciones, según Azpilicueta.

Para formar parte de la iniciativa, que pretende ser la acción cívica más grande en la historia de la humanidad, se puede consultar el perfil del movimiento en Facebook o en su página web.

A nivel internacional, Azpilicueta ha señalado como casos a destacar la participación de 300 municipios en Brasil o la de grandes corporaciones en Francia, contrariamente a lo que sucede en el resto de naciones donde es más por parte de la ciudadanía misma.

En Eslovenia, país donde nació la iniciativa en 2008, y donde más participación se ha logrado con un 14,6 % de la población, se prevé batir el récord en esta edición, ha añadido.

En España, la acción está apoyada por Greenpeace, SEO BirdLife, ZeroWaste, y un gran número de empresas, según Azpilicueta.

Asimismo, en cientos de municipios se han unido cientos de personas físicas, pequeñas empresas, Ayuntamientos y asociaciones de municipios.

Se espera que en esta edición las acciones se inicien en horario matutino desde Nueva Zelanda y terminen conforme pasen las horas en Hawai, creando una “poderosa Ola Verde” de limpiezas.

A la iniciativa se han unido organizaciones como las Naciones Unidas, Ocean Conservancy y grandes coaliciones como Plastic Pollution Coalition.

Mantengámoslo Limpio

De forma simultánea al Día Mundial de la Limpieza se está lanzando el movimiento “Keep It Clean” (Mantengámoslo Limpio) que recoge un conjunto de pautas para preservar un planeta limpio, que va dirigido a gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos.

La limpieza de playas y áreas públicas suena como algo que ha sido hecho antes, pero “nuestra misión no es solo limpiar, sino detener realmente este problema de una vez por todas”.

“Los humanos son las únicas especies que han logrado generar materiales que no pueden ser reutilizado por el resto del ecosistema”, ha dicho Heidi Solba, una de las líderes de la Fundación Let’s Do It! y parte del equipo organizador del Día Mundial de Limpieza.

Tomado de Eco-portal