Derribo de avión militar ruso, considerado una acción provocadora y hostil

Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convoca a una reunión con embajador de Israel

El Ministerio de Defensa de Rusia calificó de hostiles las acciones provocadoras de Israel, que llevaron al derribo de la aeronave, declaró este martes el portavoz del ente, Ígor Konashénkov, a través de un comunicado.El avión ruso Il-20, fue derribado este martes por un misil antiaéreo de sistema S-200 sirio, luego que el ejército israelí lo usara como escudo, provocando su derribo, denunció la entidad rusa en el documento. Por su parte, el Ministro de la Defensa ruso Serguéi Shoigu confirmó que “Israel es absolutamente responsable del derribo del avión ruso”.Hasta los momentos, las autoridades políticas y militares de Israel aún no han respondido a las acusaciones de Rusia y evitaron dar comentarios al respecto. El avión derribado en Siria fue localizado a 27 kilómetros al oeste de la ciudad de Baniyas, en la provincia de Latakia.El Il-20 realizaba operaciones de búsqueda y rescate en el territorio sirio, cerca de la base rusa Jmeimim, la cual está autorizada por el Gobierno del país árabe.Israel se niega a hacer comentarios tras el derribo de un avión de reconocimiento ruso en territorio sirio, en un supuesto ataque que amenaza con dañar los lazos entre ambas naciones.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador de Israel este martes por la tarde, informaron medios estatales. La convocatoria se produjo horas después de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, le dijera a su homólogo israelí, Avigdor Liberman, que Moscú responsabilizaba totalmente a Israel por el derribo del avión.Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los aviones israelíes que realizaban un ataque aéreo contra un objetivo sirio en Latakia utilizaron el avión de reconocimiento ruso Il-20 como cobertura. Las defensas aéreas sirias que intentaban repeler el ataque atacaron el avión ruso, que tenía 15 miembros del servicio ruso a bordo.Israel, que normalmente no reconoce huelgas específicas en Siria, se negó a comentar sobre el incidente.“Consideramos que estas acciones provocadoras de Israel son hostiles. Quince miembros del servicio militar ruso han muerto debido a las acciones irresponsables del ejército israelí. Esto es absolutamente contrario al espíritu de la asociación ruso-israelí “, dijo el ejército ruso en un comunicado, según Russia Today.En la llamada telefónica, Shoigu le dijo a Liberman que Rusia “se reserva el derecho de adoptar nuevas contramedidas” contra Israel, según el canal estatal de noticias Interfax.Shoigu agregó que las “acciones del Ministerio de Defensa israelí no coinciden con el espíritu de la asociación ruso-israelí”, según Interfax.“Se le pidió repetidas veces a Israel que no lanzara ataques contra Siria poniendo en peligro al personal ruso”, dijo Interfaix citando a Shoigu diciéndole a Liberman.La oficina de Liberman confirmó que el ministro había hablado con Shoigu, pero dijo que “no haría ningún comentario más allá de eso”.El vocero del gobierno ruso se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó si el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, hablarían sobre el asunto.Los militares israelíes y rusos mantienen lo que llaman un “mecanismo de desconsolidación”, que debe coordinar sus actividades en Siria para evitar incidentes como este. Hasta el lunes por la noche, estos esfuerzos habían tenido éxito en la prevención de enfrentamientos directos o indirectos desde que Rusia se involucró más profundamente en la guerra civil siria hace tres años.Según Moscú, aproximadamente a las 10 de la noche, cuatro aviones de combate israelíes F-16 se aproximaron al oeste de Siria desde el mar y dispararon docenas de misiles en la instalación, una filial del Ministerio de Defensa sirio.El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, dijo a la agencia estatal de noticias TASS que Israel sabía que el avión de reconocimiento estaba allí y lo usó como cobertura para llevar a cabo el ataque aéreo.“Al utilizar el avión ruso como cobertura, los pilotos aéreos israelíes lo hicieron vulnerable al fuego de defensa aérea sirio. Como resultado, el Ilyushin-20, cuya superficie reflectante es mucho mayor que la del F-16, fue derribado por un misil lanzado con el sistema S-200 “, dijo Konashenkov.