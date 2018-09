Presidente cubano intercambia sobre avance de trasvases en el oriente del país

Viales en la mira del Gobierno

Moa, más allá del níquel

Cientos de kilómetros de túneles, canales y puentes conforman los trasvases que se ejecutan en el país. Al concluirse los mismos podrán beneficiarse unas 400 000 hectáreas de tierra.Como parte del trasvase Este-Oeste, en una primera etapa se logró la construcción de las conductoras de Colorado-Naranjo y Nipe-Gibara. A partir de ellas se ha garantizado la entrega de más de 28 millones de metros cúbicos de agua a la ciudad de Holguín y una cifra superior a los cuatro millones hacia el polo turístico del norte de la provincia. Con la terminación del trasvase entre las presas Mayarí y Birán, cometido fundamental de la segunda etapa, ya están bajo riego poco más de 2 055 hectáreas de las 12 800 de esta etapa, en tanto se encuentran en proceso de revisión, prueba y puesta en marcha otras áreas.Así lo explicó Roberto Pupo Verdecia, director general de la Empresa de Servicios Ingenieros Dirección Integrada de Proyectos (DIP) Trasvases, en un reciente chequeo al programa hidráulico realizado por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.Con el propósito de dar valor de uso al agua inmediatamente que se van concluyendo las obras, para la tercera etapa se diseñó la ejecución en paralelo de las inversiones propias del trasvase y las que involucran los sistemas de riego asociados a la agricultura y el Grupo Empresarial Azcuba. Ello ha permitido tener bajo riego hasta el momento 546 hectáreas, de las 13 400 que se ha previsto incluir al finalizar esta fase.A la par, también se trabaja en dos direcciones; al noroeste en el canal magistral Birán-Báguano-Banes y la presa Mejías, y al este en los túneles de las presas Mayarí y Levisa, unido a la construcción de esta última.Según se analizó, las labores del Trasvase hacia el norte manifiestan cumplimientos sostenidos de la programación con una buena calidad.En tanto, la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman Waugh, subrayó el hecho de que la ejecución de las obras subterráneas del túnel Levisa-Mayarí se lleva a cabo en un trayecto caracterizado por una geología muy compleja, lo cual ha dificultado el avance de los trabajos. En estos momentos se encuentra en vías de solución la adquisición de equipos más eficientes para las investigaciones.Al referirse a la ejecución de obras asociadas al valor de uso del Trasvase, el director general de la Empresa de Servicios Ingenieros DIP Trasvases comentó que para el presente año la estrategia es potenciar el polo arrocero de Cosme-Herrera, dado el efecto que tiene en la sustitución de importaciones.La ejecución del Trasvase Este-Oeste en el oriente del país es un programa estratégico, pues además de contribuir al desarrollo económico y social, traza pautas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, mitigando las afectaciones de la sequía y el impacto del cambio climático.Se trabaja intensamente en recuperar algunos tramos de la Autopista Nacional. Imagen de Abril de 2018. Foto: CubadebateAl evaluar el desarrollo del programa de viales en el país, el viceministro primero de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, aseguró que se ha intensificado la exigencia en la calidad de los trabajos que se realizan, aplicando medidas concretas en la contratación y fiscalización de los trabajos, tema sobre el cual reconoció deben continuar trabajando. Ejemplificó con lo sucedido en la Carretera Granma, en el oriente del país, donde se han detenido los trabajos por mala calidad.Igualmente, se refirió a la importación de equipamiento para asumir el bacheo con un mayor alcance, en particular en las ciudades y en las vías que utiliza el transporte público; a la ejecución de los viales prioritarios del país como la Autopista Nacional y otros, incluyendo los vinculados al desarrollo del turismo; y la exigencia por el cumplimiento de las normas reguladas para las vías, lo cual repercute directamente en una mejor conservación de las mismas.Al hacer referencia a ese último aspecto, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó la atención sobre la prioridad que se debe dar al empleo del cabotaje, lo que permitirá liberar a las carreteras de cargas inadecuadas. Hacer un buen diseño de cabotaje –dijo– crea empleo, implica un menor gasto de combustibles y contribuye a preservar mejor las vías.Durante el encuentro, también se actualizó sobre el estado actual del plan de inversiones, así como de los programas de conservación y mantenimiento y el de producción de mezcla asfáltica.La situación de los viales no solo dificulta el acceso a las comunidades, también el desarrollo productivo, manifestó Díaz-Canel Bermúdez. Por eso es importante no detenernos en las labores de mantenimiento y prever siempre en el plan un financiamiento para ello, acotó.De la misma manera, insistió en el interés que se debe poner al estudio constante de técnicas y alternativas que permitan sostener el programa de los viales en el país.Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, del municipio holguinero de Moa. Foto: Juan Pablo Carreras VidalLa historia de Moa y la vida de sus más de 70 000 habitantes están signadas por la extracción del níquel que guardan sus suelos. Los yacimientos del municipio –ubicado al norte de la provincia de Holguín–, se han explotado durante años y los cálculos indican que en poco más de dos décadas estarán completamente agotados.Ante la alta dependencia económica de esa actividad minera, se previó desde el 2013 la posibilidad de reorientar el desarrollo futuro del territorio. Un Decreto Presidencial firmado en junio del 2017 condujo a la creación del Grupo Gubernamental para la actualización del Plan de Desarrollo Integral de Moa.En el más reciente chequeo realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez Pérez, precisó que, para poner en marcha acciones de reanimación en el municipio fue necesario un diagnóstico que, entre otros asuntos, develó el saldo migratorio negativo, con un promedio de 782 personas al año en el último lustro.El viceministro comentó igualmente que se han definido un conjunto de acciones inmediatas, que comenzaron en el año 2018 y se extenderán al 2019. Entre ellas se incluyen el arribo al municipio de equipamiento para la industria láctea; la reparación capital de una panadería y de ocho naves avícolas que permitirá incrementar la capacidad de producción anual de huevos; así como la adquisición de motosierras y otros equipos para la actividad forestal.Asimismo, se instalaron 527 nuevos servicios telefónicos y se prevén otros 250. Se acondicionaron tres sitios wifi y una sala para la navegación en la oficina de Correo del municipio.En lo que queda de año se han planificado, entre otras actividades, el mantenimiento de los viales urbanos y la rehabilitación de redes de distribución de agua.Explicó el viceministro que las labores de reparación, rehabilitación y mantenimiento tendrán en cuenta instalaciones de la cultura, la salud, la educación y otras.La presidenta del Consejo de la Administración Municipal de Moa, Gisela Mendoza Sierra, apuntó que los temas más complejos están relacionados con el mal estado de los viales y el fondo habitacional, calificado este último en un 36 % como regular o malo.Al intervenir en el encuentro, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros insistió en el concepto de que «todo lo que se haga tiene que ser sostenible en el tiempo». Con la mira puesta en el más largo plazo, señaló la necesidad de fortalecer la actividad forestal con encadenamientos productivos, que se combine, por ejemplo, con aserríos e industria de muebles.Ponderó, además, el alto nivel de la fuerza calificada del territorio, la fuerte cantera docente y científica de la Universidad del municipio, el gran potencial de la industria mecánica y las amplias posibilidades para el desarrollo del cabotaje, a partir de la importancia de su puerto.Díaz–Canel conminó a realizar estudios sobre la producción allí de café y coco; la industria local de materiales de la construcción, teniendo en cuenta las canteras que pueden explotarse; y la posible exportación de agua embotellada, a partir de las grandes reservas de ese recurso en el municipio holguinero.Existen todas las posibilidades para un buen programa de desarrollo en Moa, comentó, pero hay que hacerlo con tiempo porque las reservas de níquel se irán agotando poco a poco y para entonces tenemos que estar preparados.