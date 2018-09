La cultura: un puente para que no haya muros ni bloqueos, sino para que haya arte

El apartamento de Lane Rosenthal, en el piso 8 del edificio Dakota, a un lado del Parque Central, sirvió de sede para el encuentro de figuras de la cultura estadounidense con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.Artistas del cine, la plástica, la literatura, la danza, la música dieron una calidad acogida al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, quien compartió con ellos en la tarde-noche de este viernes en un ambiente íntimo y distendido de la familia Rosenthal. El actor Robert de Niro tuvo a su cargo la introducción al invitado: «Damos la bienvenida al Presidente del país que está al sur nuestro, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel».El presidente cubano destacó la labor del matrimonio Carole y Alex Rosenberg a favor de las relaciones entre la Isla y EE.UU.Tenemos que aprender —dijo— «de la etiqueta que existe entre los vecinos. Los buenos vecinos conversan; los buenos vecinos comparten. Los buenos vecinos no construyen muros».«Cuba y Estados Unidos —añadió más adelante— comparten muchas tradiciones culturales, por lo que esta debe continuar sirviendo para construir puentes», señaló.El mandatario cubano estuvo acompañado durante la recepción familiar por el canciller isleño, Bruno Rodríguez; el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el titular de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo.El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el encuentro y «la afectividad de los excelentes artistas aquí reunidos» hacia la Isla.«Es un privilegio que Robert de Niro nos haya presentado, con palabras tan importantes por su contenido», dijo.Hemos venido a Estados Unidos con un mensaje de paz, para hacer una construcción que permita avanzar, para que se destruyan los muros, para que se elimine el bloqueo, señaló.Lamentablemente —agregó más adelante— las relaciones bilaterales están en retroceso, pero no nos vamos a detener. Para eso contamos con muchos amigos, como ustedes y también en otros sectores de la sociedad norteamericana. La mayoría del pueblo estadounidense no quiere que se bloque a Cuba, afirmó.En este camino, explicó, contaremos siempre con la cultura, porque entre ambos pueblos hay lazos culturales muy fuertes. Muchos artistas de este país trabajaron y consolidaron su arte en Cuba y muchos artistas cubanos lo hicieron aquí.