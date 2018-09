Beatriz Márquez obtiene el Gran Premio Cubadisco 2018

El jurado del Premio Cubadisco 2018 entregó a Beatriz Márquez, “la Musicalísima”, el Gran Premio en su actual edición por el fonograma Libre de pecado, el cual fue producido por Jorge Aragón y lleva el sello de Colibrí.Fiel admiradora del trabajo de Guzmán, a quien conoció en los inicios de su carrera, hace ya 50 años, “la voz bonita de timbre parejo, desde los graves a los agudos”, como le dijera Luis Carbonell, recibió el merecido lauro de manos de Alpidio Alonso, ministro de Cultura, y Marta Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM). Esta vez por un álbum en el que rinde homenaje a la obra del célebre compositor cubano Adolfo Guzmán. Conmovida ante tantas muestras de cariño y admiración expresadas por el público asistente a la gala, entre quienes se encontraban importantes personalidades de la música cubana, Beatriz confesó que siempre tuvo el anhelo de cantar parte de la obra de Guzmán.Estoy feliz de poder homenajearlo, dijo la también premio nacional de Música, y resaltó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan el valor y la riqueza de las canciones que componen el disco (11 en total).“Fue una sorpresa saber que el maestro había dejado escrita una partitura dedicada a mí (Por tu falso amor). Lo supe gracias a una de sus hijas y, por supuesto, la incluí en el disco”, confesó en declaraciones ofrecidas recientemente a la prensa.No puedo ser feliz, Te espero en la eternidad, Lloviendo, Seré feliz cuando tú me quieras, Es tan fácil mentir, Esta noche te encontré, Al fin amor y Libre de pecado completan la lista de temas incluidos en el CD.Igual de emocionante resultó la entrega a Liuba María Hevia del Premio Especial Extraordinario, por sus 35 años de vida artística y su obra fonográfica y autoral. La niña grande a la que el abuelo advirtió que no se enamorara en luna cuarto menguante, y que popularizó un personaje que se niega a caer en la cazuela (Estela), recibió el galardón de manos de la musicóloga Marta Bonet, presidenta del ICM, y agradeció la fidelidad de un público que la admira y acompaña en cada una de sus travesías mágicas.

Premios especiales



Dos producciones discográficas dedicadas a Eusebio Leal y el aniversario 500 de La Habana recibieron premios especiales: Los tres valores (Producción: Lázaro García y Amaury Pérez) y De amor a La Habana, que incluye el documental Leal al tiempo (Amaury Pérez. Producción: Alejandra Ochoa y Luis Alberto García); ambos del sello Unicornio, perteneciente a Abdala.



Omara siempre, el nuevo disco de la Diva del Buena Vista Social Club, se alzó con uno de los premios especiales. La novia del feeling había pedido que no se le diera ningún tratamiento distintivo. Pero ante una joya como la recién presentada por la Egrem, imperdonable hubiera sido dejarla de reconocer de este modo.



De esa misma disquera recibieron premios especiales Legado (Formell y Los Van Van. Producción: Samuel Formell, Boris Luna, Jorge Leliebre y Efraín Chibás); Sinfonía cubana (Alfredo Diez Nieto, por su centenario. Producción: Eddy Cardoza); La Trovuntivitis (Por sus 20 años); y El poeta en la Isla (Miguel Barnet. Producción: Jorge Rodríguez).



Vuelan los versos, dichos como se dice la poesía en El poeta en la Isla. Los versos cotidianos, los amargos y los que hacen que esas vidas, todas, tengan un sentido profundo. Por ello Alpidio Alonso, titular de Cultura, entregó también el lauro a Miguel Barnet, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).



Otro grande de la cultura cubana recibió Premio Especial: Ever Fonseca quien, mientras todos lo imaginaban entre lienzos y pinceles, único y desconcertante comenzó a interpretar canciones, regalándonos su amor y su arte. Se honra Cubadisco en reconocerlo con tan importante lauro por Privilegio de origen (Producción y dirección General: Gloria Ochoa). El material, perteneciente a Colibrí, incluye el documental Pintando mi tierra (guion y realización de Rodolfo Delgado, “Rodín”).



Por la Excelencia Interpretativa fueron reconocidos con igual galardón el Dúo Ondina (Niurka González y María del Henar Navarro), por los discos En viaje y Habana-París. El primero de ellos de Colibrí y el segundo de Ojalá.



Colección editorial D’Campo (del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Música Cubana); Transmisión en la eritá meta. Ilú Keké (Music Works) y Charanga y congas bejucaleñas. Tambores de Bejucal (Bis Music), lo obtuvieron en Producción discográfica de Investigación Musicológica.



El Premio Especial por la obra fonográfica dedicada a los niños recayó en la Egrem y el Icaic (Tutu; El capitán Plin; El reino de Ortografía; Cuentos para una abuela 2 y 3; ¿Qué significa?; Colba y sus historias; y Cantándole al sol).



Parte imprescindible de nuestra cultura son las producciones audiovisuales para niños, que cada año crecen cuantitativa y cualitativamente, hasta llegar a un número impresionante, como bien expresó Jorge Gómez, presidente del certamen.



Por categorías



En Compilación y archivo fueron laureados nueve volúmenes de la Colección Memoria (Productor: Jorge Rodríguez); en Tradición sonera Tributo a Rafael Hernández. Ecos del Tivolí (Productores Jorge Luis Pujals y José Manuel García), de Bis Music; y en Tradición afrocubana Gracias a la rumba (Rumbatá. Productores: Manolito Simonet y Wilmer J. Ferrán) también de Bis Music.



El material Cuba cantada vol. 1 y 2 (Productores: Rolando Montes de Oca y Efraín Ríos), de Colibrí, fue distinguido en Tradición variado y Notas musicológicas (José Reyes Fortún).



Todo con cuerda mejor (Daiana García y Orquesta de Cámara de La Habana. Productor: Aldo López-Gavilán y Daiana García) obtuvo premio en Música de cámara; Los sonidos de la antigua Habana (Ars Longa. Productores: Alejandro Saúl Martínez, Teresa Paz y Aland López), en Música de concierto; Leo Brouwer Entrevoces (Digna Guerra y coro Entrevoces) en Música vocal; y Conciertos cubanos para violoncello y orquesta (Alejandro Martínez y Orquesta de Cámara de La Habana), en Solista concertante; todos de Colibrí.



Durante la gala se entregaron lauros, del mismo modo, a The art of two (Ramón Valle y Orlando Valle, “Maraca”), en la categoría Música instrumental; Mama Ina (Gastón Joya), del sello Unicornio, en Jazz solista; Mambazo (Joaquín Betancourt y su Joven Jazz Band. Colibrí), en Jazz ensemble; Abuc (Roberto Fonseca), en Jazz fusión; y Libre de pecado (Beatriz Márquez) en Cancionística y Grabación.



Allá voy (Eduardo Sosa. Sello Colibrí) lo obtuvo en Canción contemporánea; Mamá ando contento (Ray Fernández. Egrem) fue reconocido en el apartado de Trova; y Firmamento (Dúo Karma. Colibrí) en Música para niños y en Diseño.



¡Palante el mambo! (Diego Gutiérrez. Egrem); Un viajero más (Ernesto Blanco); Moncada en vivo en el BuleBar 66; y Confesiones de un náufrago (Extraño Corazón), lo recibieron en Fusión, Pop, Tropical y Rock, respectivamente.



Dentro de Música bailable fueron laureados, en Agrupaciones, De Cuba pa’l mundo entero (Adalberto Álvarez y su Son); en Voces, Cantor del pueblo (Alexander Abreu y Havana D’Primera); y en Jóvenes talentos, Vamo’ hacerlo (Ángel Yos).



Harold Merino, el más joven de los premiados en el Cubadisco 2018 recibió el lauro en Electrónica y electroacústica por Un – time (Egrem), su primera producción discográfica, la cual fue distinguida, además, en Notas discográficas (Alberto Garrandés). Mientras que en Música urbana fue premiada Fuerza arará (Telmary. Colibrí).



Escape (Alberto Lescay & Formas), resultó electo en Ópera prima; Sobreviviente live (Buena Fe. Directora: Mildrey Ruiz. Egrem) en Concierto audiovisual; Tambores Arará. Congo y Yuka (Ángel Alderete), en Documental musical; y Mundo interior (Miguel de Armas. Director: René Arencibia), en Making Of. Estos dos últimos de la disquera más premiada.



Durante la noche fueron entregados además, algunos de los premios internacionales. El galardón, según se había anunciado desde la gala de nominados, fue reservado para Once. Concierto para dos (Patricia Sosa y Chucho Valdés. Argentina. Cuba); Ultramar (María del Mar Bonet. Picap. Producciones Colibrí); Yo soy la feliz Violeta (Banda Tita Parra. World Note. Chile); Diez lindas cubanas (Danny Rivera & Juan Manuel Ceruto. Producciones Abdala. Sello Unicornio); Afrolailo (Marinah. Kasba Music. España); y Oddara (Jane Bunnett y Maqueque. Linus. Canadá).



Cubadisco se honró también al entregar sus Premios de Honor al Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, por sus 90 años; Producciones Colibrí por su Aniversario 15; y el Grupo Madera de Venezuela.