Clausura Díaz-Canel Primera Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba

Datos sobre informatización de la sociedad

Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, calificó de decisiva la participación de los miembros de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) y todos los profesionales de ese sector, en el proceso de informatización que se gesta en el país.Durante la clausura de la I Conferencia de la UIC, en el capitalino Palacio de Convenciones, el mandatario cubano consideró que actualmente los informáticos están integrados, activos, soñando pero también creando, lo cual es vital para la nación. Sobre la UIC afirmó que se trata de una organización de la sociedad civil cubana que se consolida conforme llega a su mayoría de edad, con la labor fundamental de unir a los profesionales y técnicos de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) en torno a las principales transformaciones que se desarrollan en la mayor de las Antillas.Díaz-Canel reconoció que los miembros de la UIC no se detienen a pensar en lo que aportan hoy, sino que demuestran voluntad y el compromiso de aportar y participar más, todo lo cual es ejemplo de su respaldo al proceso de informatización.Calificó al cónclave que culminó como un espacio para debatir sobre las aspiraciones e insatisfacciones que existen, y para potenciar el encuentro y la colaboración en todos los ámbitos, estatales o no, de manera que se pueda trabajar de conjunto con una meta común.Ante más de 350 delegados e invitados, el presidente cubano reconoció que desde la UIC se han estimulado las iniciativas locales, han creado espacios de integración, y han centrados sus esfuerzos también en la capacitación y en la gestión del conocimiento.Afirmó que Cuba avanza en el proceso de informatización que se ha propuesto, lo cual ratifica que el país apuesta realmente por esto y que no está negado a la conectividad ni al acceso a Internet, como a veces se ha querido mostrar.El mandatario señaló que la Revolución ha formado un importante talento y capital humano, que es eslabón fundamental en las aspiraciones del país en estos ámbitos, y aseguró que el proceso de informatización de la sociedad empieza a producir señas de impacto en el crecimiento de la economía, tal cual sucede en las economías de todo el mundo.Recalcó que el proceso de informatización es una prioridad del Estado cubano, por tal motivo, ejemplificó, el sector de las TIC se aprobó entre los sectores estratégicos de cara a los esfuerzos de la nación hasta el 2030.De acuerdo con el mandatario, las principales metas del proceso de informatización que se desarrolla en Cuba están en el gobierno electrónico y el comercio electrónico.Asimismo, refirió que en la medida que avance la informatización de la actividad económica y social del país, será necesario garantizar todavía más la ciberseguridad, e instó a los miembros de la UIC a trabajar por la unidad de los profesionales y técnicos del sector, a fortalecer su funcionamiento y a aportar la cultura necesaria respecto a esta área del conocimiento.También los llamó a reforzar los vínculos con las universidades, generar más proyectos de capacitación y potenciar las relaciones con los organismos de la administración central del Estado y sus organismos de gobierno para tejer el proceso de informatización desde lo local.Díaz-Canel pidió a los presentes seguir desarrollando aplicaciones y soluciones informáticas nacionales, en busca de una migración consciente hacia las tecnologías de software libre con alternativas nacionales.La Unión de Informáticos de Cuba agrupa a más de ocho mil profesionales y técnicos del sector, desde su surgimiento hace unos dos años y medio.Directivos del Ministerio de Comunicaciones (Mincom) y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A (Etecsa) informaron sobre el proceso de informatización que se ejecuta en el país.El viceministro primero del Mincom, Wilfredo González Vidal, afirmó que para el cierre de este año, todos los organismos y gobiernos territoriales tendrán que contar con portales institucionales públicos bajo el dominio gob.cu, compromiso vinculado a la potenciación del gobierno electrónico.De acuerdo con González Vidal, al cierre de agosto existían unos cinco millones 975 mil usuarios con acceso a Internet en Cuba, y alredor de un millón 827 mil acceden a ese servicio a través de las cuentas permanentes Nauta.Igualmente, poseen el correo electrónico Nauta más de dos millones 838 mil usuarios.Mayra Arevich, presidenta ejecutiva de ETECSA, afirmó que hasta el día de hoy, el país alcanza la cifra de mil 798 áreas de navegación, todos los municipios cuentan con salas para ese propósito y áreas públicas Wi-Fi.Arevich señaló que se contabilizan 755 sitios públicos Wi-Fi, 211 salas de navegación y 832 áreas de navegación de terceros (Wi-Fi + salas).Se cuenta con 51 mil 728 usuarios de Nauta Hogar, distribuidas en 150 municipios (de un total de 169), y se tiene cubierto el 30 por ciento de los Consejos Populares.Se dispone de soluciones de navegación pública en todas las provincias y municipios (cobertura 3G; salas fijas, sitios Wi-Fi y Nauta Hogar), y se prevé finalizar 2019 con 982 Consejos Populares, 200 más que en la actualidad, aseguró.Sobre el Internet en el móvil y su próxima apertura, la presidenta ejecutiva de ETECSA explicó que ya está instalada la tecnología 3G en todos los municipios y que se han emplazado 710 nuevos sitios 3G, con capacidad para ofrecer el servicio al 65 por ciento de la población.El proceso de informatización cubano va más allá de potenciar el acceso a Internet, incluye también un programa de ampliación de los canales de pago electrónico, y una migración paulatina hacia la televisión digital, entre otros aspectos.En ese sentido, González Vidal señaló que en Cuba existen 936 cajeros automáticos, lo cual representa ocho cada 100 mil habitantes, y en el caso de la capital, crece la estadística hasta 25 por cada 100 mil; asimismo se introducen nuevas tecnologías y cajeros multifunción para extender las ventajas de los usuarios.Actualmente están activas más de 11 mil 700 terminales de puntos de venta (POS) y se cuenta con más de cuatro millones 460 mil tarjetas activas.Entretanto, la cobertura de la señal de televisión digital en definición estándar es de aproximadamente siete millones de habitantes y hasta mediados del año se habían comercializado unos dos millones 173 mil receptores de televisión digital terrestre.El viceministro primero del Mincom explicó que estos avances se efectúan bajo las premisas de garantizar la ciberseguridad, asegurar la sostenibilidad y soberanía tecnológica, y convertir el desarrollo del sector en un arma para la defensa de la Revolución.Igualmente se pretende potenciar el acceso a los ciudadanos de las nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs).