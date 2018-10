AIBA: Boxeo cubano no estará en Buenos Aires

La Federación Cubana de Boxeo informó hoy que definitivamente no tendrá presencia en el torneo de los III Juegos Olímpicos de la Juventud, pactados desde el sábado en Buenos Aires, capital argentina.“Contrario a lo comunicado antes, la Asociación Internacional de Boxeo (Aiba) nos informó que no dispondremos de competidor alguno”, dijo el máximo directivo de ese deporte en la Isla, Alberto Puig de La Barca. La noticia echa por tierra lo anunciado sobre la participación de un atleta y su entrenador, y recoloca en primer plano las trabas que impidieron concursar en el clasificatorio continental organizado en Estados Unidos.La no emisión de visados en la embajada del país del norte en La Habana y la asignación de la cita en Ciudad México, dos días después de iniciado el evento en Colorado Springs, provocó decir adiós a esa lid, igualmente premiada con boletos para el Campeonato Mundial para juveniles acogido en agosto por la ciudad de Budapest.Entonces solo la convocatoria de la Aiba, limitada a tres divisiones, salvó el accionar cubano en la justa del orbe, donde se coronó el ligero welter Idalberto Umará y terminó en bronce el semicompleto Christian Pinder.Hace unos días, durante la final de la VIII Serie Mundial, Puig recibió con agrado el mensaje en torno a la aprobación de un peleador con su preparador, y la lógica hizo pensar en Umará.Sin embargo, la realidad terminó por destrozar tales expectativas, pues la invitación oficializada por los organizadores fue destinada a un invitado en su condición de participante en una versión precedente.“Hemos mostrado nuestro desacuerdo con esa contradicción, que nos priva de contar con al menos un atleta”, enfatizó el también comisionado nacional.