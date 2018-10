Alertan sobre intervención de la CIA en elecciones en Brasil

Lo que viene sucediendo en Brasil evidencia la intervención de agencias de inteligencia extranjeras, principalmente la norteamericana CIA, en la disputa electoral, alertó el especialista en relaciones internacionales Marcelo Zero.El modus operandi exhibido en esta recta final es idéntico al utilizado en otros países y demanda recursos técnicos y financieros en un grado de sofisticación manipulativa de los cuales la campaña del candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro no parece disponer, subrayó el sociólogo. A juicio del asesor del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, ‘la CIA y otras agencias están aquí, actuando de forma extensa’, lo que demandaría una investigación seria que aparentemente no ocurrirá, salvo que alguien de la izquierda difunda alguna información dudosa.En un comentario publicado en el diario digital Brasil 247, Zero señaló además que el crecimiento del ‘fascismo bolsonarista’ en la recta final de la campaña, impulsado entre otros factores por una avalancha de fake news (noticias falsas) diseminadas por la internet, no llega a sorprender.Se trata, explicó, de una táctica ya antigua desarrollada por las agencias americanas y británicas de inteligencia, con el propósito de manipular la opinión pública e influir en procesos políticos y elecciones.En ese sentido aludió a los millares de ataques lanzados en los últimos días a través de las redes sociales contra los candidatos a presidente y vicepresidente de la República por la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernado Haddad y Manuela DÁvila, mediante la manipulación de fotos, videos y la difusión de declaraciones absolutamente falsas.‘Por eso, nos parece obvio que hay un dedo, o manos enteras, de agencias de inteligencia extranjeras, principalmente norteamericanas, en la disputa electoral de Brasil’, recalcó.El sociólogo enfatizó asimismo que un eventual triunfo del protofascista Bolsonaro agravaría la crisis político-institucional y económica por la cual atraviesa Brasil y ello resultaría de mucha utilidad a los intereses de aquellos que pretenden apoderarse de los recursos estratégicos del país y de las empresas brasileñas.Llevado al límite, el golpe podrá ser profundizado por una ‘solución de fuerza’ apoyada por el Poder Judicial y por los militares, lo cual abriría las puertas a retrocesos todavía mayores que los conseguidos por el actual gobierno de Michel Temer.Además, desde el punto de vista geoestratégico, el prometido alineamiento automático de Bolsonaro al presidente Donald Trump sería de gran interés para los Estados Unidos en la región, que tendría en Brasil a una punta de lanza no solo contra Venezuela, sino también contra China y Rusia, indicó.