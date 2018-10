Michael se convierte en huracán al sur del Cabo de San Antonio

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó a las 10:45 a.m. que Michael se ha convertido en huracán al sur del extremo occidental de Cuba. Sus vientos máximos sostenidos son ahora de 120 km/h y la presión central ha descendido hasta 982 hPa, información que confirmamos con el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET).En el aviso de Ciclón Tropical No. 7, del Centro de Pronósticos del INSMET, de las 9:00 a.m. de hoy, se informaba que las lluvias asociadas a Michael afectarán a toda la mitad occidental de Cuba, donde serán fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y la Isla de la Juventud. Pueden ocurrir tormentas locales severas en algunos puntos del occidente del país durante el paso de las bandas de lluvias. Los vientos en Pinar del Río y la Isla de la Juventud alcanzarán la fuerza de tormenta tropical desde el final de esta mañana, incrementándose durante la tarde, hasta alcanzar velocidades sostenidas entre los 65 y 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora.En la península de Guanahacabibes, extremo occidental de Pinar del Río, los vientos pueden ser en rachas con fuerza de huracán desde el mediodía. En el resto del occidente soplarán vientos entre los 35 y 50 kilómetros por hora, con rachas superiores en áreas de chubascos y tormentas eléctricas.Habrá marejadas con peligro para la navegación en la costa sur del occidente y centro del país, que serán fuertes en el litoral sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río.Ocurrirán inundaciones costeras de moderadas a fuertes en la costa sur de Artemisa y Pinar del Río, así como de ligeras a moderadas en el sur de Mayabeque e Isla de la Juventud. La combinación de las precipitaciones con el efecto del mar, puede incrementar el riesgo de inundación en algunas zonas bajas no propensas a la inundación marina.