Díaz-Canel evoca a John Lennon, a 38 años de su muerte

Jhon Lennon y su esposaLa Habana, Cuba. - El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó este sábado frases de John Lennon, justo cuando se cumplen 38 años de la muerte de quien es considerado una de las más grandes leyendas de la música.

Los días parecen muy cortos cuando hay tanto por hacer. Hoy, 8 de diciembre, no puedo olvidar lo que advirtió John Lennon: ‘El tiempo está de nuestro lado. No desperdiciemos otro minuto, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

Lennon y su aporte al mundo de la música

Lennon fue uno de los miembros fundadores de The Beatles , la banda de rock británica más exitosa y aclamada de la década de los 60´s. Integrada por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Desde sus inicios The Beatles lograron captar la atención mundial.

The Beatles eran conocidos como “yonkis” en el Reino Unido debido a sus actuaciones en el club de rock and roll “The Cavern”, donde la banda hizo su primera aparición el 7 de agosto de 1957, bajo el nombre de “The Quarrymen”. Ahí interpretaban temas de rock and roll y canciones que pronto se convertirían en grandes éxitos como “Love me do”.

La naturaleza de su enorme popularidad, dio paso a la moda de la “Beatlemanía”, así se identificaban los fanáticos de la banda en la época de los 60, es que el alcance de los Beatles trascendió el mundo de la música. Los cuatro jóvenes de Liverpool tuvieron un impacto inmenso en la cultura popular y llegaron a ser pioneros de la moda.

Desde los trajes negros y peinados mop top de la época conocida como “Beatlemanía” hasta los espejuelos redondos de Lennon y la ropa colorida de sus “años psicodélicos”, el estilo de los Beatles todavía tiene muchísimos imitadores.