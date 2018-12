Titón en el centro del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana

Durante todo este fin de semana el Festival de Cine Latinoamericano ha centrado sus espacios de debate y diálogo en quien fuera reconocido como un intelectual imprescindible del siglo XX, Tomás Gutiérrez Alea (Titón).En la Casa del Festival se reunieron notables académicos, profundos conocedores del cine cubano y sobre todo de la obra de Titón, para reflexionar sobre la diversidad de temáticas presentes en su trabajo. Estuvieron como panelistas: Jerry Carlson, director del Departamento de Medios y Artes de la Comunicación en el City College de New York; Ana M. López, vicerrectora y profesora de Cine Latinoamericano en la Universidad de Tulane, Estados Unidos; Juan Antonio García Borrero, ensayista e investigador de cine cubano; Nancy Berthier, catedrática de Artes Visuales en el Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de la Sorbona; B.Ruby Rich, profesora de Cine y Medios Digitales y de Documentación Social de la Universidad de California y Michael Chanan; documentalista, escritor y profesor de Cine y Video de la Universidad de Roehampton de Londres.Durante los encuentros, se hizo referencia a la filmografía de Titón, y se analizó, desde el presente y para el futuro, la multiplicidad de temas que trató en sus películas. Reconocido como un artista comprometido con su tiempo, los expositores ahondaron sobre los aportes de su obra y su pensamiento a la cinematografía no solo del continente, sino del mundo.Igualmente, se reconoció su trabajo como un crítico comprometido, que intervino en la esfera pública, que habló de libertad y justicia social, y que mostró en sus trabajos, con una ética incuestionable, la realidad de la época que le tocó vivir.Titón, aniversario 90 fue la exposición que acompañó los encuentros en la Casa del Festival. Los carteles de todas sus películas y otros que nunca fueron expuestos, se exhibieron también, como una muestra de la importancia de sus obras en el contexto artístico. Al concluir el encuentro se presentó la revista Nuevo Cine Latinoamericano n.20 y el libro Homenaje a Julio García Espinosa.Los participantes del encuentro coincidieron que Tomás Gutiérrez Alea no solo dejó un legado cinematográfico, sino una obra intelectual que continúa aportando a todas las teorías del arte. Su homenaje en este 40 Festival, es a todo lo que representa para Latinoamérica, a su visión crítica, su manera de mirar el cine y a su relación con la sociedad.