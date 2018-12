Presidente de Cuba ratifica apuesta por gobierno electrónico

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ratificó hoy al gobierno electrónico como una prioridad para potenciar los vínculos con la población e impulsar el desarrollo socioeconómico de la isla.Al intervenir en la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el mandatario destacó que esa modalidad de gestión representa un componente clave de la informatización de la sociedad, junto al comercio electrónico. De acuerdo con Díaz-Canel, instaurar el gobierno electrónico pasa por informatizar todos los procesos y por la presencia en Internet de las entidades, a través de sitios web y de las redes sociales.Este año esperamos cerrar una primera etapa, consistente en la creación de portales digitales de los organismos de la Administración Central del Estado, aunque no todos ofrezcan de inmediato posibilidades de interacción con los ciudadanos, precisó.El jefe de Estado insistió en la importancia de que los sitios activados para el gobierno electrónico sean actualizados, cumplan con las buenas prácticas de las plataformas informáticas y garanticen posicionamiento e intercambio de criterios con la población, además de en un futuro faciliten trámites.Resulta vital el tema del posicionamiento, que cuando se busque en Internet información sobre determinadas cuestiones del país o de territorios y temas específicos, no sea la información manipulada o tergiversada la que se imponga, advirtió.Según Díaz-Canel, en 2019 Cuba deberá dar pasos en el otro aspecto clave de la informatización de la sociedad, relacionado con el comercio electrónico.Respecto a las redes sociales, afirmó que se trata de un espacio en el cual todos los revolucionarios deben estar presentes.Las redes constituyen un espacio de combate ideológico contra el imperialismo que intenta imponer sus valores, o mejor sus antivalores, destruyendo para ello la identidad de los pueblos, subrayó.Díaz-Canel ilustró su comentario con la batalla librada en las redes sociales para explicar la realidad de la decisión de Cuba de no seguir participando en el programa Más Médicos de Brasil, ante las amenazas y los condicionamientos del presidente electo de ese país sudamericano, Jair Bolsonaro.Enfrentamos mucha manipulación y montajes, pero gracias a la lucha dada en esos espacios se conoció la justeza de nuestra postura, señaló.La Comisión de Atención a los Servicios centró hoy sus debates en la informatización de la sociedad, sesión en la que intervinieron unos 15 diputados, entre ellos el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo.