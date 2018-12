Proyecto de nueva Constitución de Cuba tuvo 760 cambios

El proyecto de la nueva Constitución de Cuba tuvo 760 cambios en total, luego del análisis y debate que protagonizó el pueblo de la isla caribeña, informó hoy el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.Tal como orientó la dirección de la comisión se aceptaron todas las opiniones para fortalecer el espíritu del documento, subrayó Acosta al intervenir en la plenaria previa a la Sesión Ordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Palacio de Convenciones. Todo lo que fuera posible había que incorporarlo y así lo hicimos, y de forma general conserva los 11 títulos, 24 capítulos, había 18 sesiones, ahora hay dos más, y el texto cuenta con 229 artículos, cinco más que en el proyecto consultado, dijo Acosta.Hubo opinión en casi todos los párrafos del texto, de los 224 artículos del proyecto original se modificaron 134, y tres quedaron eliminados totalmente, explicó.Solo 87 artículos se mantienen sin ningún tipo de cambio, puntualizó Acosta.La mayoría -precisó- estuvo de acuerdo con el papel del Partido Comunista de Cuba, y solo 262 opinaron lo contrario, en tanto, se pidió permanecer como país laico. Aclaró que las playas son de dominio público y no serán privatizadas, al igual que las infraestructuras importantes y las de carácter estratégico.Enfatizó que se mantiene la justicia y equidad en la redistribución de las riquezas de la sociedad.La mayoría de los planteamientos apuntó a que el trabajo fuera obligatorio, pero no hay obligación jurídica para este caso, por lo que no procederá, si incorpora un enunciado que dice que laborar es un deber social, aclaró.Se reconoce el papel del Estado socialista como regulador del mercado y como planificador de la economía, y no se eliminará la propiedad privada, acotó.El secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta, informó hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular que fueron aceptadas la mitad de las propuestas realizadas por la población en la consulta sobre el proyecto de nueva Constitución.De acuerdo con el diputado e integrante de la comisión redactora de la carta magna, las 783 mil propuestas emitidas por los cubanos en 133 mil reuniones celebradas -entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre- en barrios y centros de trabajo y estudio se transformaron después de su procesamiento en cerca de nueve mil 600 propuestas tipo.De ellas, cuatro mil 809 opiniones tienen reflejo en la nueva versión, lo que representa algo más del 50 por ciento de aceptación, precisó en el Palacio de Convenciones de esta capital.Acosta explicó que el hecho de acoger esos criterios no necesariamente significa que su reflejo en el documento sea exacto, aunque en algunos casos sí.No se aceptaron el 49 por ciento de las propuestas tipo, entre otros aspectos porque no son objeto de la Constitución, señaló.Según el parlamentario, las opiniones no incorporadas al documento siguen siendo valiosas, y pudieran considerarse a la hora de materializar en leyes el contenido de la carta magna.El 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de nueva Constitución que fue sometido a consulta, y corresponde ahora a sus diputados pronunciarse en torno a la iniciativa en el segundo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura, el cual se instalará el viernes.Si la Asamblea respalda el proyecto enriquecido con la opinión del pueblo, el Consejo de Estado convocará a un referendo popular, previsto en febrero, que definirá su aprobación o no.En la plenaria del Parlamento, Acosta informó que entre los artículos que mayores criterios generaron estuvieron los relacionados con la institución del matrimonio y la figura del presidente de la República.