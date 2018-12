Díaz-Canel: Nueva Constitución ratifica rumbo socialista de Cuba



EE.UU. busca confrontación con Cuba

Cuba mantendrá en 2019 su desarrollo sin injerencia

Trabajadores por cuenta propia no son enemigos

Díaz-Canel ratifica el desarrollo económico como prioridad de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que la Constitución aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional del Poder Popular ratifica el rumbo socialista de la Revolución.Al intervenir en la plenaria de diputados, pocos minutos después de respaldada la carta magna, el mandatario destacó que el texto busca fortalecer la labor del Estado, del gobierno y del pueblo de cara al perfeccionamiento del país. Asimismo, señaló en el Palacio de Convenciones de esta capital que la Constitución aprobada por los 583 parlamentarios presentes en la sesión garantiza mayor inclusión, justicia e igualdad social.Díaz-Canel subrayó que el proceso marcado por una alta participación popular continuará con el referendo convocado para el 24 de febrero de 2019, en el cual la población ratificará o no la carta magna.El documento adoptado este sábado fue enriquecido por una consulta celebrada entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre con la asistencia de casi nueve millones de personas, que realizaron más de 780 mil propuestas, muchas de ellas incorporadas a la Constitución.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy en esta capital que el gobierno de Estados Unidos avanza hacia un curso de confrontación con la isla, con el recrudecimiento del bloqueo como punta de lanza.Al intervenir en la Asamblea Nacional del Poder Popular, después de que sus diputados aprobaran por unanimidad la nueva Constitución de la República, el mandatario calificó al bloqueo económico, comercial y financiero vigente por casi 60 años de anacrónico, fracasado, violación de los derechos humanos y principal obstáculo para el desarrollo.Asimismo, expresó que esa política de Washington se refuerza con nuevas medidas, como las anunciadas el mes pasado por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pese al rechazo que genera en la comunidad internacional.En ese sentido, agradeció el apoyo recibido por Cuba el 1 de noviembre en la Asamblea General de la ONU, donde 189 de los 193 países miembros de la organización multilateral respaldaron una resolución que demanda el fin del bloqueo, adoptada por vigesimoséptimo año consecutivo.Díaz-Canel también denunció en su discurso que la hostilidad de Estados Unidos se extiende a los gobiernos y líderes revolucionarios y progresistas de América Latina, postura materializada en el empeño de la Casa Blanca en revitalizar la Doctrina Monroe.El jefe de Estado mencionó además el objetivo de revertir los procesos de integración latinoamericana y caribeña y las sistemáticas operaciones de manipulación que acompañan la agresividad de Washington.Sin embargo, advirtió que los pueblos no se doblegan ni abandonan la lucha.El presidente cubano destacó su reciente gira por países de Europa y Asia, entre ellos Rusia, China, Vietnam y Laos, de la que se derivaron importantes acuerdos.También significó la visita realizada a la isla por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la llegada al poder en México de Andrés Manuel López Obrador, cuya victoria calificó de histórica.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular que el país mantendrá en 2019 su avance de manera soberana y con esfuerzos propios.Al intervenir en el segundo período ordinario de la IX Legislatura, mencionó prioridades como el progreso económico reflejado en el Plan de la Economía, la informatización de la sociedad y el impulso a las energías renovables.El jefe de Estado insistió en la importancia de concentrar esfuerzos en la materialización de un Plan de la Economía dirigido a generar riquezas sin incrementar el endeudamiento.Asimismo, reiteró la voluntad política de la isla de combatir la corrupción y las ilegalidades, fenómenos que calificó de incompatibles con el presente y el futuro de la nación.Díaz-Canel adelantó que se prevé convocar en el primer trimestre de 2019 una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para abordar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y los lineamientos del Partido Comunista para actualizar el modelo socio-económico cubano.Será otro año de desafíos, pero nada espera el pueblo de Cuba de la Revolución que esta no pueda darle, seguiremos luchando, sentenció poco después de que la plenaria de diputados aprobara la nueva Constitución de la República, la cual deberá ser ratificada por la población en un referendo convocado para el 24 de febrero del año próximo.En su intervención, Díaz-Canel también reiteró que en Cuba no hay relevo y sí continuidad, y manifestó el compromiso de las actuales generaciones de estar a la altura de la historia, de sus próceres y del pueblo.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy en esta capital que los trabajadores por cuenta propia no son enemigos de la Revolución, y deben contribuir a la economía en el marco de la legalidad.Ellos son resultado del proceso de actualización del modelo económico, resolvieron problemas que recargaban al Estado, y rescataron oficios que la vida demostró que son necesarios, subrayó el mandatario al intervenir en la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura.No existe intención alguna de evitar que puedan prosperar, pero su funcionamiento debe ser dentro de la legalidad, enfatizó el dignatario caribeño en el Palacio de Convenciones.Para su adecuado desempeño, nos corresponde crear condiciones que propicie el cumplimiento de las nuevas normas y los funcionarios tienen que actuar con justeza, rigor y ética, indicó Díaz-Canel.Ellos -en referencia a los inspectores- tienen que dejar atrás la mala imagen y las conductas corruptas, señaló.Conocemos que algunos trabajadores por cuenta propia expresaron su inconformidad con las regulaciones y no desde la perspectiva de cooperación con la población, sino que están en contra de un orden que ponga coto al enriquecimiento ilícito, lo cual no será permitido, aseveró.Sabemos que persisten intentos para convertir al sector no estatal en un enemigo del proceso revolucionario, pero no podrán desunirnos, aseguró el presidente.La batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y también la más compleja, afirmó hoy el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al clausurar el segundo período ordinario de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.Ante el plenario, Díaz-Canel ratificó que 'esa es la tarea que más exige de todos nosotros porque es de la que más espera nuestro pueblo'.De acuerdo con el jefe de Estado, 2018 ha sido un año marcado por el trabajo hacia una mayor gestión económica, pero se trata solo del primer escalón por ser una labor de demandas infinitas que hacia el 2019 deberá comenzar a dar sus primeros frutos.En el Palacio de Convenciones de La Habana, Díaz-Canel explicó que las comisiones de la Asamblea discutieron en plenarios durante esta semana temas importantes como el cumplimiento del plan del presupuesto del Estado del presente año y sus propuestas para 2019.Al respecto recordó que 2018 cerrará con un discreto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,2 por ciento, que no por limitado -esclareció- deja de ser alentador.Uno de los sectores que más aporta es el de las Comunicaciones gracias al crecimiento de la conectividad y al acceso a internet en entidades estatales, así como los servicios demandados por la población con el aumento de 700 mil líneas móviles para un total de cinco millones 300 mil en servicio, añadió.Para el año próximo -prosiguió- se prevén niveles similares de crecimiento de la economía (1,5 por ciento del PIB) con una recuperación de la industria azucarera e incremento de la actividad en otros sectores como la construcción, el transporte y las comunicaciones.En su discurso, el presidente explicó que las afectaciones mayores al PIB este año se concentraron en la industria azucarera y en el sector de la agricultura y ganadería, no obstante, es justo resaltar el incremento de la producción de arroz y frijoles que permiten sustituir importaciones.Al hablar del turismo, subrayó que terminará el presente año creciendo y con un nuevo récord de visitantes internacionales, pese a la hostilidad de gobierno de Estados Unidos para obstaculizar los viajes a nuestro país y las afectaciones ocasionadas en instalaciones turísticas por el paso del huracán Irma en septiembre de 2017.Se han definido dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el 2030 un grupo de objetivos a los que debe encaminarse el desempeño de la economía en el período 2019-2021, agregó.Al respecto puntualizó que dentro de esto será vital el incremento de los ingresos por exportaciones y de las capacidades para aumentar la producción nacional a través del proceso inversionista que requiere más eficiencia.En medio de factores adversos se han garantizado los servicios sociales a la población: educación, salud, cultura y deporte, y se prevé que 2018 cierre con una tasa de mortalidad infantil de cuatro por cada mil nacidos vivos, similar a la del año anterior, que es la más baja de la historia, dijo el mandatario.A criterio del presidente, el programa de la vivienda tuvo un significativo impulso que permitió terminar la ejecución de más de 29 mil viviendas por el plan estatal y cerca de 11 mil por esfuerzo propio.