Recurrir al talento de todos para encontrar soluciones

Tengo una visión favorable, y creo que se va avanzando en lograr una identidad como provincia, con una población que tiene autoestima, con un pueblo que es amable, hospitalario, que lo que pide es información y compartir. Así valoró el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la visita gubernamental realizada este jueves a Mayabeque.Este es el recorrido más amplio, encabezado por el mandatario, de todos los realizados a las provincias, método de trabajo iniciado en mayo de 2018 y que ya abarcó a la Isla en pleno: Mayabeque contó con la presencia de tres vicepresidentes del Gobierno, y con una veintena de dirigentes, entre ministros y presidentes de institutos nacionales. En la reunión resumen que tuvo como sede al Teatro de la Administración provincial, el Jefe de Estado hizo un recuento de la agenda de su recorrido este jueves. Y a partir de esa experiencia compartió algunas definiciones y conceptos. Abogó, por ejemplo, por el encadenamiento de la Empresa Cárnica de Nueva Paz –ahora inmersa en mejoras tecnológicas- con ámbitos como el turístico y las tiendas recaudadoras de divisas.El primer reto, enfatizó, es productivo: hay que nutrir a la fábrica de la materia prima que permita resultados con los cuales satisfacer mayores demandas, y a partir de lo cual los obreros obtengan mejores estímulos salariales.Asuntos como desafíos y logros en la agricultura, como la atención a la población, y como vincular la batalla económica al saber de la universidad, fueron también abordados por el presidente cubano en la jornada conclusiva de la visita.Sobre un tema tan sensible como la atención a los problemas de los ciudadanos, Díaz-Canel abogó por dar una batalla contra la burocracia. «Tenemos que trabajar de inmediato por destrabar todo lo que tiene que ver con normas jurídicas», enfatizó el mandatario, quien además insistió en la necesidad de demostrar que nuestras instituciones y entidades estatales pueden funcionar bien; y fue enfático al decir: «Aquí no se puede admitir que los cuadros enlentezcan los procesos».En los primeros momentos del encuentro el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, subrayó que este tipo de recorridos sirven para trazar metas superiores y trabajar en función de solucionar todo tipo de problemas.Justamente por ello en el transcurso de la reunión se ofreció amplia información sobre los diferentes sectores en la provincia, se señalaron deficiencias y bondades al tiempo que en algunos casos se pudieron adoptar in situ soluciones para algunas de las problemáticas. Y es que, tal como reconoció el Presidente cubano, esta es una reunión para conocer cuánto se puede hacer desde el más alto nivel de Gobierno para apoyar a la provincia.Entre las mayores insatisfacciones que se observan hoy en el territorio, Díaz-Canel Bermúdez señaló el sistema de abasto de agua, tema que indicó revisar de manera integral para que puedan encontrarse las mejores soluciones.Insistió también en el deterioro que se observa en la vialidad e infraestructuras de instituciones de salud y educación, así como en la necesidad de trazar estrategias para avanzar en su mejoría.Llamó la atención, además, sobre el estado en que se encuentra la infraestructura de varias instituciones de salud y de educación.Igualmente, retomó el tema de las cadenas de impago y la sustracción de combustible en la provincia, el cual había sido analizado en profundidad poco antes de iniciar la reunión resumen de la visita.Acerca de la sustracción de combustible, dijo el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros que son hechos que «hay que llevar hasta el final para verdaderamente saber qué se hizo con el combustible». La situación actual guarda relación ante todo, subrayó, con el comportamiento de los cuadros, porque donde hay un cuadro que controla y exige no suceden estas cosas. «Esta es una batalla de todos», resaltó.Particularmente sobre el estado de las cadenas de impago en el territorio, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, reconoció que esta es una provincia que ha ido mejorando ostensiblemente, en lo cual ha contribuido el seguimiento constante que se hace sobre este asunto y la sistematicidad lograda en el control interno.Por otra parte, el Jefe de Estado insistió en que se debe continuar el seguimiento a la situación en el poblado de Batabanó. Subsisten allí problemáticas con el drenaje de las aguas, y hasta que no se arribe a una solución,no se podrá avanzar en otros temas como la situación de la vivienda, comentó.Destacó además las potencialidades exportadoras del territorio y enfatizó en que el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera debe facilitar capacitación en estos temas a quienes los estén trabajando.Destrabar, quitar burocracia, avanzar con eficiencia en los diferentes sectores estratégicos, atender con sensibilidad las problemáticas de la población y recurrir al talento de todos para buscar de conjunto las mejores soluciones a los problemas, los mejores sistemas de trabajo, esas tienen que ser directrices de la labor cotidiana para los cuadros a todos los niveles, ha insistido una y otra vez el Presidente cubano en las visitas gubernamentales a las provincias.Tras la importante victoria alcanzada el pasado domingo por nuestro pueblo, que defendió el Sí por el Socialismo, dijo el Jefe de Estado, ahora todos los que ostentan responsabilidades deben aportar a una gestión de gobierno cada vez más eficiente y con resultados que respalden la confianza que en ellos ha depositado el pueblo.