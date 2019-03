Rusia rechaza aplicación de capítulo III de ley anticubana

Rusia rechazó hoy la aplicación por Estados Unidos del capítulo III de la ley extraterritorial anticubana Helms-Burton y consideró que ello demanda una respuesta conjunta de quienes defienden el derecho internacional.Ya se declaró abiertamente por Estados Unidos los planes agresivos contra Cuba y Nicaragua, en el marco de la aplicación de la Doctrina Monroe, indicó el director del Departamento de América Latina de la cancillería rusa, Alexander Schetinin. En entrevista con Prensa Latina, Schetinin se refirió a lo anunciado hace un día por la Casa Blanca sobre la entrada en vigor del capítulo III de la Ley Helms-Burton con respecto a gran parte de las compañías cubanas.Tal paso es una muestra de que la política de sanciones aplicada con relación a Cuba en este caso no es solo una herencia del pasado, imposible de abolir, sino que es una política activa con una meta clara en contra de esa nación, afirmó el diplomático.Además, ese paso dado por Washington es un tema que merece una acción conjunta de todas las fuerzas defensoras de una posición de respeto a los principios del derecho internacional, a lo cual ven como la base para la convivencia mundial, aseguró Schetinin.Se trata de regirnos por normas del derecho internacional y no, precisamente, por reglas establecidas por alguien en Occidente. Ello requiere la consolidación de todas las fuerzas favorables a la defensa de la Carta de la ONU, estimó el funcionario ruso.Schetinin resaltó la existencia en la sede de Naciones Unidas de un fuerte movimiento a favor de mantener lo que hace unos años se veía como algo claro y duradero, es decir, la Carta de la ONU, pero que ahora también se hace necesario defenderla.También comentó que la Doctrina Monroe, a la cual se refirió recientemente el Consejero Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en los últimos meses ha pasado por un desarrollo bastante peculiar.Solo hace un año, la referida doctrina la percibíamos como un hecho enterrado hace 200 años, pero desde entonces fue reactivada, primero en el plano académico y después en el político, opinó.Pero ahora resulta, según declaraciones del señor Bolton, que es un motivo de orgullo y parte indiscutible de la política exterior de Estados Unidos, una guía para la construcción de los nexos de Washington con América Latina, explicó Schetinin.Para el funcionario ruso, esta declaración no varía mucho en lo que se refiere al tema de Venezuela, pues se trata del enfoque hacia la región.Tal como lo expresó ayer el canciller ruso, Serguei Lavrov, pensamos que es una gran ofensa a los países de América Latina y ellos mismos tienen que juzgar el significado de las declaraciones injerencistas de Bolton, comentó el diplomático ruso.