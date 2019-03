Canciller cubano refuta acusaciones de secretario de Estado de EE.UU El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy los pronunciamientos del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, quien acusó a la isla de ser ''el verdadero poder imperialista en Venezuela''.



Secretario de Estado de Estados Unidos hace el ridículo al decir que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Su gobierno la saqueó dos siglos, organizó el golpe de Estado de 2002, el ataque petrolero en 2003, inventó al autoproclamado presidente Juan Guaidó y celebra el golpe eléctrico, escribió en su cuenta de Twitter @BrunoRguezP.

La víspera, Pompeo ofreció una conferencia de prensa en Washington, donde acusó a Cuba y Rusia de jugar un papel clave para destruir la democracia en la nación suramericana.



'Ningún país ha hecho más que Cuba para provocar tanta miseria en Venezuela', afirmó el alto funcionario ante periodistas.



Con anterioridad, Rodríguez denunció en Twitter 'la tendencia a mentir sin límite ni freno alguno del gobierno de Estados Unidos y advirtió de sus peligrosas consecuencias', además reiteró que Cuba no interviene en los asuntos internos de Venezuela.



Cuba no interviene en los asuntos internos de Venezuela, como Venezuela no interviene en los de Cuba. Es totalmente falso que Cuba esté participando en operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o los servicios de Seguridad. Es una calumnia del gobierno de Estados Unidos con agresivos fines políticos, complementó.



Además, el Canciller manifestó que la isla rechaza de manera categórica la mentira difundida por el gobierno estadounidense de que tiene 'entre 20 y 25 mil efectivos militares en Venezuela' y toda insinuación de que existe algún grado de subordinación política de Caracas a La Habana, o viceversa.