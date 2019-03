Honran en Cárdenas a José Antonio Echeverría

Peregrinación por José A. Echeverría desde su casa natal hasta el cementerio de CárdenasCárdenas, Cuba. – En el aniversario 62 del asalto al Palacio Presidencial y la Toma de Radio Reloj, los pobladores de la ciudad de Cárdenas, en representación del pueblo matancero, rinden tributo a José Antonio Echeverría Bianchi.

Con la apertura de la Muestra del Mes inicia la jornada en el Museo Casa Natal, institución que atesora el patrimonio del dirigente revolucionario y la historia de luchas de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

A más de seis décadas de la heroica hazaña del 13 de Marzo, desde el Parque, en Cárdenas, se realiza el homenaje de la juventud y la FEU con una peregrinación hasta la tumba donde reposan sus restos en el cementerio local.

Como parte de la jornada, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción conferirá en el Museo Casa Natal el Premio Provincial de Arquitectura por la obra del año a una personalidad destacada de ese ámbito.

