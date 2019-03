Ratifican denuncias de manipulación política de EE.UU. en caso de personal diplomático

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) reiteró hoy sus denuncias sobre la alta dosis de manipulación política del gobierno norteamericano en el caso de algún efecto acústico que presuntamente dañó a su personal radicado en esta capital, en torno a lo cual no hay pruebas.A partir de las investigaciones y de las evidencias, nada indica que la enfermedad que puedan padecer o los síntomas sufridos o reportados en 2017 sean resultado de la estancia en el país de ese personal, advirtió Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos del Minrex. Sin embargo, alertó en conferencia de prensa que sus acusaciones infundadas han servido de pretexto para adoptar medidas contra las relaciones bilaterales, entre ellas la expulsión injustificada de diplomáticos cubanos en EE.UU., la emisión de una prevención de viajes y la suspensión de los servicios consulares en La Habana.Censuró el hecho de que un manejo de ese tipo ha servido también a quienes quieren reforzar la idea de que Cuba es una amenaza y a los que con oportunismo buscan definirlo como un país patrocinador del terrorismo, lo que entraña fines agresivos y peligrosos,Mencionó ejemplos como el de John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense, quien en noviembre pasado se refirió a “ataques despiadados” contra su embajada en la capital cubana y amenazó con que el presidente Donald Trump no permitirá que su personal sean blanco de agresiones con impunidad.También el del senador Marco Rubio, que en febrero último dijo que “el gobierno cubano tuvo participación o complicidad en los ataques a norteamericanos y canadienses”, y en términos similares se pronunció Mauricio Claver-Carone, funcionario de la Casa Blanca.Señaló que los resultados de las investigaciones cubanas, a cargo de un comité de expertos, tanto policiales, científicos y médicos, han sido compartidas con las autoridades de las dos naciones, pero la cooperación de las estadounidenses ha estado por debajo de lo esperado ante un asunto de tanta envergadura.No obstante, ratificó que Cuba cumple con rigor sus obligaciones emanadas de la Convención de Viena, así como garantiza la seguridad y la tranquilidad de todas las misiones diplomáticas de su personal, a pesar de lo cual se calumnia indecorosamente a nuestro país.Conferencia de prensa, sobre los detalles de los supuestos ataques acústicos a la sede diplomática estadounidense en La Habana, en el Centro de Prensa Internacional, en Cuba, el 14 de marzo de 2019. ACN FOTO/ Omara GARCÍA MEDEROSUno de los profesionales de alto nivel, integrante del grupo investigador de los hechos, el doctor en ciencias Mitchell Valdés Sosa, director del Centro de Neurociencias, explicó en el encuentro con periodistas los cuestionamientos públicos y privados de la comunidad científica sobre las teorías de presumibles “ataques acústicos y daños cerebrales inexplicables”.Oficiales del Ministerio del Interior, miembros igualmente del Comité de Expertos, coincidieron con Valdés Sosa en el sentido de que en los intercambios mutuos con sus pares, se reconoce que no existen evidencias y se insiste en la promoción de calumnias, sin siquiera haberse detectado a los autores.