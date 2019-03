Blondie regala una emblemática noche musical

La actuación en el Teatro Mella de La Habana fue el primero de los dos recitales que ofrecerá la agrupación, legendaria exponente del llamado new wave, el punk y el rock-pop.Encabezado por el prestigioso músico cubano Carlos Alfonso, el grupo Síntesis figuró como telonero de la banda con un nutrido repertorio de sonoridades y una auténtica mezcla de jazz y rock con música afrocubana. Obatalá, Asoyín, Si yo fuera, fueron algunos de los conocidos temas que antecedieron a la gran noche rockera esperada por fanáticos habitantes de este lado del mundo y otros visitantes foráneos que no dudaron en presenciar el gran show.Luego de unos minutos intermedios para preparara el escenario, todo quedó en penumbras y se hizo la magia.La alineación liderada por la vocalista Deborah Harry, e integrada por Christopher Stein (guitarra), Leigh Foxx (bajo), Matt Katz-Bohen (teclados y sintetizadores) y Tommy Kessler (guitarra), tomó el escenario y la algarabía no se hizo esperar.Desde su arribo, medio teatro quedó de pie, las manos fueron al aire, las cabezas retumbaban de un lado a otro y un coro gigantesco acompañaba el estribillo de cada canción.Hemos deseado estar aquí por mucho tiempo, así que gracias por hacerlo realidad, ¿están felices?, preguntó al público Harry.Hora y media estuvieron los espectadores de pie, ovacionando cada gesto y agradeciendo el variado repertorio que incluyó clásicos de su discografía y temas de su más reciente álbum de estudio, titulado Pollinator.Heart of my glass (Corazón de Cristal), uno de los sencillos más populares de la banda, cerró la icónica noche de encuentro entre Blondie y los melómanos asistentes que brincaban aún sin sonido, tarareando la letra desafiando a la desafinación.Así, Blondie conquistó el corazón de los melómanos cubanos y la cantante de 73 años cumplió su promesa, esa que hizo horas antes a los fanáticos locales cuando aseguró regalaría un caluroso saludo y el mejor show.Así, cerró otro capítulo para la historia de la música y la cultura cubanas que ya se prestigió en fecha similar, tres años atrás, con la visita de la mítica banda británica The Rolling Stones.