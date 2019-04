Entrega Japón a Cuba lote de camiones colectores de basura

Nuevos carros para la recogida de basuraLa Habana, Cuba. – En próximos días, los municipios de Centro Habana, Playa, Plaza de la Revolución y La Habana Vieja se beneficiarán con la puesta en explotación de 24 camiones colectores de basura donados por el Gobierno de Japón.

Otros dos lotes llegarán en los meses de junio y agosto, hasta completar la cifra de 100 equipos, los cuales se distribuirán en las demás localidades habaneras, se informó en el acto de entrega del donativo.

En la actividad se le dieron las llaves a los choferes, quienes recibieron recientemente un curso de capacitación por parte de expertos japoneses para el manejo y cuidado de los carros, diseñados teniendo en cuenta las particularidades de las calles habaneras.

Ramón Alejandro Torres, vicepresidente del Consejo de la Administración de La Habana, agradeció al Gobierno de Japón por el donativo y transmitió el compromiso de los trabajadores de cuidar el equipamiento.

