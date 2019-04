Cuba autoriza a 34 peloteros de la categoría amateur a jugar en Grandes Ligas (+ Listado)

Cuba autoriza a 34 peloteros de la categoría amateur a jugar en Grandes Ligas

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) decidió liberar a 34 jugadores de categoría amateur para que puedan emprender contratos con clubes de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés), a tenor del histórico Acuerdo firmado por las partes a finales del pasado año.Un comunicado de la FCB divulgado este martes agrega que “dar luz verde a estos destacados peloteros no es un paso obligatorio bajo el citado Acuerdo, pero lo hacemos con la voluntad de avanzar en su implementación, toda vez que este tiene como objetivo potenciar el desarrollo del béisbol cubano e internacional, y sobre todo frenar el tráfico de seres humanos”. “Los beisbolistas amateurs son aquellos que no han cumplido los 25 años de edad y/o no acumulan seis temporadas de actuación en ligas reconocidas por la MLB”, refiere la nota.Es habitual en las ligas profesionales, sobre todo de Asia, no liberar a los atletas hasta la edad y experiencia límites, con el fin de proteger la calidad de las mismas y proveer a los talentos mejores contratos en el momento en que ya están aptos en todos los órdenes del juego.“El Acuerdo entre la FCB y la MLB alinea las relaciones de Cuba y Estados Unidos en materia de béisbol con la práctica internacional, según la cual las federaciones nacionales liberan a sus jugadores para un posible contrato con los clubes de ese circuito bajo un sistema ordenado”.El anuncio fue dado a conocer también en la cuenta de Twitter de la FCB.Un paso más por el béisbol y contra el tráfico de seres humanos, agrega el tuit, en el cual se adjunta el listado de peloteros liberados.No. JUGADOR Posición Edad Prov.1 Alfredo Fadraga Pérez Receptor 19 CAV2 Ariel Martínez Marrero Receptor 22 MTZ3 Daniel Pérez Pérez J. Cuadro 22 CFG4 César Prieto Hechevarría J. Cuadro 19 CFG5 Andrés Hernández Díaz J. Cuadro 22 HAB6 Norel González Beltrán J. Cuadro 24 VCL7 Oscar Luis Colás León J. Cuadro 19 SCU8 Guillermo García García J. Cuadro 18 GRA9 Narde Yadán Cruz Calderín J. Cuadro 18 HAB10 Loidel Chapellí Zulueta J. Cuadro 17 CMG11 Ricardo Ramos La O J. Cuadro 22 SCU12 Félix Javier Rodríguez García Jardinero 20 CFG13 Geyser Cepeda Lima Jardinero 21 SSP14 Yoelkis Céspedes Maceo Jardinero 20 GRA15 Sergio Bartelemí Correoso Jardinero 23 SCU16 Yoelquis Guibert Stevens Jardinero 23 SCU17 Maykel Yordan García Molina Jardinero 17 LTU18 Carlos Emilio Pelegrín Martíne Jardinero 18 PRI19 Leonel Moas Acebedo Jardinero 22 CMG20 Liván Moinelo Pita Lanzador 22 PRI21 Raidel Martínez Pérez Lanzador 21 PRI22 Andy Amaury Rodríguez ValdesLanzador 19 HAB23 Yandi Molina Barrios Lanzador 19 HAB24 Alyanser Álvarez del Sol Lanzador 18 MAY25 Diosbel Nápoles Rengifo Lanzador 21 MAY26 Pabel Hernández Bruces Lanzador 20 HAB27 Pablo Luis Guillén Díaz Lanzador 20 VCL28 Daniel Conde González Lanzador 23 VCL29 Yosimar Cousín La Rosa Lanzador 20 CMG30 Rafael Sánchez Thorpe Lanzador 19 HOL31 Carlos Font Mustelier Lanzador 22 SCU32 Norge Carlos Vera Aldana Lanzador 18 SCU33 Raidmon Figueredo Cruz Lanzador 18 HAB34 Yeudis Reyes Gamboa Lanzador 23 GTM