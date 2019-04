La UJC convoca su próximo Congreso desde Birán

La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) convocó hoy a su XI congreso, justo al cumplirse el aniversario 57 de su fundación, y desde Birán, en la oriental provincia de Holguín, lugar que vio nacer al Comandante en Jefe Fidel Castro.Susely Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, leyó la convocatoria para el 11 Congreso, que se efectuará en abril del 2020, tras un año de debates sobre nuestro futuro como país. Una fogata gigante amenizó la noche, en espera de los aniversarios 57 de la UJC y 58 de la OPJM, en Birán, el lugar que acunólos sueños de niñez y juventud de Fidel y Raúl.El sitio en que nacieran Fidel y Raúl, “el Birán que todo el mundo ama”, y en el que Fidel y Raúl tuvieran sus sueños como niños y jóvenes, es el mejor lugar, afirmó Morfa esta mañana minutos antes de la convocatoria.Previo a esta fecha -en la que también se celebra un año más (58) de la fundación de la Organización de Pioneros José Martí- los jóvenes protagonizaron el homenaje al líder estudiantil José Antonio Echeverría el 13 de marzo.Asimismo, participaron en movilizaciones en labores diversas, recorridos por lugares emblemáticos y se realizaron iniciativas en las redes sociales, entre otras actividades, puntualizó Morfa.“La batalla económica nos resulta muy cercana, se trata de que cada organización de base del sector productivo tenga como prioridad impulsar la eficiencia, la disciplina laboral y los resultados superiores”, dijo.“Aún nos queda mucho por hacer para que la UJC sea vista por todos como esa combinación de alegría y profundidad de que nos habló el Che, pero en un escenario completamente nuevo, dinámico y complejo como es el de hoy”, manifestó Morfa citada por el diario Granma.La organización sigue empeñada en sumar y motivar, desde el compromiso y las raíces históricas, aseguró la máxima representante de la UJC.

Convocatoria al 11 Congreso de la UJC



¿Cuántas veces hemos escuchado “no tienes la madurez suficiente”, “eres muy joven todavía”, “este no es el momento”?



Llegamos a lo que somos hoy como sociedad porque hubo quienes entendieron que sí era su momento. Somos herederos de una tradición revolucionaria y de un Partido Comunista, resultado de esa historia de esfuerzos, talento, valor y sacrificios de miles de cubanas y cubanos.



En el pensamiento y la acción de Martí y Fidel, en sus ideales de justicia social, de internacionalismo y de respeto a la dignidad del ser humano está la urgencia del ahora. Mella, Camilo y el Che también asumieron el reto del hoy.



Los jóvenes hemos sido parte de ese camino. Aportamos en cada momento nuestros sueños y los valores de nuestra generación. El país en que vivimos también es resultado de nosotros: de nuestros empeños, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de la fuerza con que vivimos y asumimos lo cotidiano.



Cuba exhibe con orgullo logros extraordinarios para cualquier país del Tercer Mundo, a pesar de décadas de agresividad imperialista. Nuestros enemigos, en la guerra cultural e ideológica que nos hacen, apuestan por la desunión y el individualismo. Sueñan con vernos de rodillas y que olvidemos nuestra historia.



Ser joven hoy en Cuba, implica enfrentar ese desafío.



La sociedad cubana se ha transformado. Cinco años han pasado desde nuestro último congreso. Afrontamos nuevos retos, y lidiamos con ellos desde la diversidad que nos caracteriza, y sobre todo desde lo que nos une.



Hoy, 4 de abril de 2019, invitamos a todos los jóvenes cubanos, militantes y no militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, a participar en nuestro 11no. Congreso. Durante un año, vamos a debatir y proponer soluciones para proyectar nuestro futuro como país; para concretarlo. Concretarlo desde hoy.



Queremos hacer un Congreso transformador, que no posponga necesidades urgentes, que nos involucre a todos, que se parezca a nosotros: activo, cuestionador, divertido, responsable, consecuente con el país; comunista.



Juntos, desde el comité de base, el destacamento, el grupo o la brigada; en la fábrica, el campo o la escuela; la facultad o la cafetería; el hospital o el centro de investigación; el contingente, la casa o la brigada artística; en la defensa o la cooperativa; estamos unidos en los movimientos juveniles. Convirtamos cada rincón de Cuba en una zona joven.



La batalla económica para lograr la prosperidad socialista que deseamos no es obra de unos pocos. Necesita de ti, de tu alegría, de tu capacidad para enfrentar desafíos, de tu creatividad. No te conformes con ser un simple espectador, tú eres necesario, tú eres el presente. Tu futuro hoy.