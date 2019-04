Califica Díaz-Canel como acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, las recientes sanciones a Venezuela y Cuba

Califica Díaz-Canel como acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial, las recientes sanciones a Venezuela y CubaEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en el sector petrolero, que también buscan afectar a la isla, y las calificó de soberbia imperial.



En su cuenta en Twitter, el mandatario precisó que las medidas anunciadas por Washington a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre Cuba y Venezuela son un acto de extraterritorialidad e injerencia.

Díaz-Canel recordó que el intercambio bilateral de bienes y servicios constituye una actividad legal, amparada por acuerdos comerciales.



La Habana y Caracas lanzaron en 2004 una iniciativa que se convirtió en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) basada en la solidaridad y la complementación económica, a la que se incorporaron otras naciones.



Ayer, el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, anunció las sanciones a 34 embarcaciones de propiedad u operadas por Pdvsa (Petróleos de Venezuela), así como a dos compañías adicionales que transportan petróleo crudo a Cuba.



Estados Unidos lidera una cruzada internacional para imponer un cambio de régimen en Venezuela y acusa a Cuba de ser el sostén del presidente Nicolás Maduro, a quien no reconoce, pese a su triunfo categórico en las elecciones de mayo pasado.



El sector petrolero, del que la nación sudamericana depende para el acceso a divisas, ha sido el blanco principal de las sanciones dirigidas a la asfixia económica.



A raíz del anuncio de Pence, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, tildó anoche de piratería económica las nuevas medidas de Washington, que se suman a una larga lista de acciones contra funcionarios, empresas y sectores venezolanos.



Rodríguez afirmó que las sanciones se enmarcan en el objetivo de la actual administración en la Casa Blanca de robar los recursos del país sudamericano, pero fracasarán.



Respecto a Cuba, subrayó que 60 años de agresión imperialista no han doblegado la voluntad de los habitantes de la isla.



'Las nuevas medidas que hoy celebran altos funcionarios y políticos anticubanos en Estados Unidos no lo lograrán. Saben que van contra el sentido de la historia y la voluntad mayoritaria del pueblo estadounidense', agregó.