Llama Díaz Canel a estabilizar cuadro básico de medicamentos y elevar exportación de productos biotecnológicos cubanos

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió esta tarde el Balance anual de los resultados de trabajo del Grupo Empresarial BioCubaFarma, donde fueron debatidos los principales logros e insatisfacciones en 2018 de las 34 empresas, 65 UEB y 20 mil trabajadores que conforman el sector de la biotecnología cubana.A continuar trabajando en la sustitución de importaciones, asegurar la estabilidad del cuadro básico de medicamentos, incorporar nuevos productos y mercados, potenciar los ensayos clínicos, y garantizar mediante inversiones el perfeccionamiento de los procesos productivos llamó el mandatario cubano, quien aseguró que los trabajadores de la Biotecnología son orgullo para la Revolución Cubana. Al presentar el informe de trabajo del 2018, el presidente de BioCubaFarma Eduardo Martínez Díaz calificó el pasado año como complejo y cargado de tensiones, pero consideró que fue también un año de victorias.Respecto la producción de productos destinados al sistema nacional de salud, Martínez explicó que aún cuando no se había logrado cumplir el plan, las faltas de medicamentos en farmacias nacionales habían disminuido en un 40 por ciento respecto a los últimos dos años.No obstante, a no conformarse y trabajar sin cansancio por pulir las deficiencias mientras cualquier medicamento pudiera estar en falta llamó Díaz-Canel: “Tenemos que defender la producción nacional, esta es una institución capaz de producir con 300 millones de dólares lo que le costaría al país más de mil millones para tener los medicamentos que hoy produce Biocubafarma”, dijo.“Hay que exportar más, hay que importar menos y hay que sustituir importaciones. Hay que revisar de cuántos medicamentos que producíamos en otro momento no estamos produciendo hoy”, instó Díaz- Canel en diálogo con trabajadores del sector de la biotecnología nacional, presentes en el Palacio de las Convenciones.Por su parte, el presidente del Grupo Biocubafarma destacó entre los principales resultados alcanzados por la biotecnología la introducción de 23 nuevos productos, y los avances en el desarrollo de proyectos como la vacuna contra el neumococo, que demostró su eficacia clínica en 2018.Igualmente, Martínez destacó que el pasado año se registraron importantes logros en el programa de las plantas proteicas, mientras que también tuvo resultados alentadores el candidato para el tratamiento del infarto cerebral, que logró un 100 por ciento de supervivencia en una de las dosis aplicadas en el estudio clínico.Respecto a las exportaciones, Martínez puntualizó que el incremento de los niveles de producción permitieron al grupo exportar un 14 por ciento más que en 2017, al tiempo que se lograron 35 registros sanitarios en el exterior y se llevó un intenso trabajo de negociación con empresas farmacéuticas y biotecnológicas de más de 50 países.Se destacó la culminación de la negociación con el Instituto de Cáncer de Nueva York, que concluyó con la creación de una empresa mixta entre Cuba y EEUU en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.Por otra parte, en el balance se calificó de aún bajo el nivel de las exportaciones a terceros mercados en 2018, debido a causas expuestas como la contracción de las ventas en Brasil, Angola y Argentina, así como otras razones como problemas productivos y regulatorios, no contar con vías bancarias para las trasferencias y el incumplimiento de los pronósticos de exportaciones en varios mercados.Otro foco de atención de los debates fue cumplimiento del plan de inversiones, el que, aun sin ejecutarse en su totalidad, alcanzó la mayor cifra de los últimos 10 años, con el destaque de los avances en el Complejo Industrial Biotecnológico CIGB Mariel. No obstante, el presidente cubano llamó la atención respecto a a que casi ninguna de las inversiones estaba dando lo previsto en el estudio de factibilidad“Tenemos que encadenarnos con la economía cubana, con el turismo, con el sistema de salud pública, con el ministerio de la Agricultura, con recursos hidráulicos”, llamó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al insistir en las prioridades del sector para el año que cursa.      Â