Díaz-Canel llama a redoblar esfuerzos en plan de la vivienda El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó hoy en esta capital a redoblar los esfuerzos en el programa de construcción de viviendas, bajos las premisas del orden, la legalidad y la transparencia.



Al intervenir ante los diputados en el Palacio de Convenciones, el jefe de Estado subrayó que dicho plan en sentido general es una cuestión muy sensible para la nación, y hay que honrar la voluntad política para resolver este problema.

Tras el análisis de los parlamentarios de los resultados de la fiscalización a las tiendas de materiales de la construcción para subsidiados, Díaz-Canel puntualizó que hay que continuar con un estilo de trabajo marcado por el control y la fiscalización.



Llamó a cada cual asumir la responsabilidad que le corresponde, y no que otros se encarguen de realizar su labor.



'No se debe convivir con las deficiencias, ilegalidades y la corrupción', estos hay que enfrentarlos con firmeza y decisión, enfatizó el dignatario caribeño.



Sucedieron cosas que no debieron ocurrir, y si en estos momentos es vital el papel de los organismos de la Administración Central del Estado, también es importante el rol que deben desempeñar de manera responsable las entidades municipales y provinciales, porque el trabajo en la base es primordial, señaló Díaz-Canel.



Hay problemas de organización, trabas y burocracia que hacen más lento el proceso, y lo que se impone es planificar de un modo más sencillo y controlar, indicó el mandatario antillano.



Los burócratas son parte de un aparataje que hay que destruir, dijo Díaz-Canel.



Insistió en la necesidad de trabajar en dirección a la informatización, algo que beneficiaría el programa, por ejemplo, se desarrollaría el comercio electrónico y se agilizarían los trámites.



Debemos aspirar a tomar decisiones y realizar actos desde la base y no siempre esperar orientaciones desde niveles superiores, orientó el mandatario, quien instó a buscar un sistema de gestión más eficiente para combatir la burocracia y no dejar acumular problemas.



El jefe de Estado recalcó la importancia de la dirección colegiada para evitar el descredito y la desconfianza, y acotó, que es primordial la conciliación, pues así también se combate los desfalcos y desvíos.



Las personas que necesitan ayuda por el problema de la vivienda hay que tratarlas con respeto y sensibilidad, y los directivos deben ser receptivos con ellos, y mostrar inquietud revolucionaria para solucionar la situación, aconsejó el mandatario.



El programa de la vivienda en Cuba es justo y noble, debe estar acompañado de la cultura del detalle, y aunque los ciudadanos subsidiados tienen un trato preferencial, estos deben ser responsables del uso de los recursos que el Estado les entrega, aclaró Díaz-Canel.



Tienen que llegar al final, deben construir su vivienda y ese proceso culmina una vez legalizada, de no hacerlo así, los problemas van a persistir, dijo el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba.



Díaz-Canel confesó que aún existen dificultades en el programa de construcción de viviendas, pero destacó que ya se notan los resultados y lo mejor, son las muestras de sincera gratitud por parte del pueblo, muchas personas hablan bien de lo que está haciendo la Eevolución.



El dignatario pidió al presidente del Parlamento, Esteban Lazo, continuar las labores de fiscalización por parte de los diputados, pues en estos momentos deben primar el orden, la legalidad y la transparencia porque nada debe empañar la obra de la Revolución cubana.