Fiscal argentino rechaza pedido de viaje de Cristina a Cuba

Un fiscal federal que interviene en una de las causas abiertas contra la expresidenta argentina Cristina Fernández se opuso a que la actual senadora viaje a Cuba, donde se encuentra ingresada su hija Florencia.Aunque la exmandataria no tiene prohibido salir del país, la víspera -según trascendió- notificó a los jueces y tribunales su intención de viajar por 10 días a La Habana, para ver a su hija, hospitalizada con un cuadro de estrés postraumático desde marzo último. Medios de prensa locales precisaron que el fiscal federal ante el tribunal Oral Federal Nro. 2, Diego Luciani, se opuso este viernes a que la senadora viaje a Cuba antes del juicio oral y público, que iniciará el próximo 21 de mayo,sobre supuesta corrupción en la obra pública durante su mandato.El primer fiscal en expedirse fue Luciani, y ahora deberán hacerlo sus pares Marcelo Colombo (TPF Nro. 8) y Diego Velasco (TOF Nro. 5), a cargo de las causas Hotesur y Los Sauces, respectivamente, reflejó el portal El Parlamentario.Fernández planea viajar a la isla caribeña entre el 20 y 30 de abril para seguir de cerca la evolución de su hija, sometida a un tratamiento médico por el impacto de la feroz persecución política que debilitó su estado de salud.Tras calificar de absurda una resolución que obligaba a Florencia a interrumpir su tratamiento médico en Cuba, la expresidenta argentina había solicitado el pasado 1 de abril un autorizo para que su hija permaneciera en esa isla hasta ser dada de alta.A Florencia un tribunal oral que impulsa un juicio en su contra por ser parte de una supuesta asociación ilícita le había dado un plazo de 15 días para regresar al país desde La Habana y una semana para presentar su historia clínica.La hija de Cristina había viajado a Cuba a principios de marzo pasado para un curso que tomaría en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, pero no pudo regresar a su país debido a sus problemas de salud.Florencia es atendida en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), donde le diagnosticaron estrés postraumático y otras causas como síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada.