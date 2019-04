Con la presencia de Raúl y Díaz-Canel inicia sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional

El general de ejército, Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, encabezan la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).En esta jornada se evaluarán la marcha del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, y se conocerá el estado de la implementación de los Lineamientos aprobados en el Séptimo Congreso del Partido. La reunión, que cuenta con la participación de 572 diputados, comenzó con un minuto de silencio en honor a José Ramón Fernández Álvarez, fallecido el pasado 6 de enero.El Gallego Fernández integró la Asamblea desde su constitución en 1976 y fue uno de los dirigentes más destacado y querido, recordó Estaban Lazo Hernández, presidente de la ANPP.Lazo Hernández comentó que el cónclave se celebra tras dos días de debates en las 10 comisiones permanentes del Parlamento, y de una sesión solemne e histórica de la Asamblea, en la cual fue proclamada la nueva Constitución de la República.“Los diputados analizaron 67 temas relacionados con asuntos económicos y sociales, así como sobre el funcionamiento interno de la Asamblea como parte del perfeccionamiento del Poder Popular”, puntualizó.En la cita, los parlamentarios aprobaron además una declaración contra la aplicación de la Ley-Helms Burton.Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, recordó que en 1996 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, que deja sin efecto la Helms-Burton.Durante una de sus sesiones en el Palacio de Convenciones de La Habana, los parlamentarios subrayaron que si bien la amenaza de la administración Trump de eliminar la suspensión del título III es un obstáculo adicional, este cuerpo legal en su totalidad representa un ataque a la soberanía de la Isla y a las normas del derecho internacional.Los grupos de trabajos legislativos analizaron asuntos prioritarios para la isla, como los programas para la producción de alimentos y la construcción de viviendas, y las acciones contra la corrupción y las ilegalidades.Durante las sesiones de trabajo, también evaluaron los resultados de los análisis sobre los proyectos de leyes de Pesca y Símbolos Nacionales, el comportamiento de las formas de gestión no estatal, y otros aspectos.El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien participó en varias comisiones en las dos jornadas, insistió en la necesidad de alternativas y del aprovechamiento del potencial científico en la agricultura con vista a lograr la soberanía alimentaria.También llamó a redoblar los esfuerzos en la edificación de viviendas, bajo las premisas del orden, la legalidad y la transparencia.El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.Diputados durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.Diputados aprueban el orden del día durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en rechazo a la Ley Helms-Burton



La Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura,



Conociendo los pronunciamientos y las acciones del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, encaminados a profundizar el deterioro de las relaciones bilaterales y retomar la política de confrontación directa contra nuestro país;



Recordando que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba constituye una política unilateral y arbitraria que atenta contra los derechos humanos del pueblo cubano;



Subrayando que el bloqueo, además del principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, viola el Derecho Internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del libre comercio;



Conociendo las actuales intenciones del Departamento de Estado de utilizar lo dispuesto en la Ley Helms-Burton para incrementar el bloqueo económico a Cuba;



Recordando que la Ley Helms-Burton es un instrumento político con pretensiones de dominación colonial que desconoce la independencia, la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano, a la vez que busca perseguir y sancionar a entidades y empresarios del mundo que negocien con Cuba;



Conociendo que la política del actual gobierno estadounidense hacia Cuba ignora el apoyo mayoritario de la opinión pública de EE.UU., la comunidad internacional y la emigración cubana, al levantamiento del bloqueo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países;



Recordando que la Ley Helms-Burton ha sido rechazada por la comunidad internacional casi unánimemente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales especializados y en organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Africana y el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, y que varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de la referida ley;



DECLARAMOS:



Absoluto rechazo a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y total condena a la Ley Helms-Burton,proyecto genocida promovido abierta y descaradamente contra el pueblo cubano;



Total apego al espíritu de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, Ley No. 80 de 1996, que declara ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico la Ley Helms-Burton; así como a los postulados de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, Ley No. 88 de 1999;

Compromiso irrevocable con la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, decidido a defender su derecho a la paz y la autodeterminación, y a construir un futuro próspero y democrático amparado en su Estado Socialista de Derecho;



Agradecimiento sincero a los parlamentarios del mundo que expresan su rechazo al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y a la Ley Helms-Burton, y su respeto a un pueblo leal a su estirpe que no hará concesiones de ninguna índole ni renunciará a uno solo de sus principios.



La Habana, 13 de abril de 2019.



Asamblea Nacional del Poder Popular.