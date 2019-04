Solicita Venezuela sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes

Venezuela solicita sede del próximo Festival Mundial de la JuventudCaracas, Venezuela. – El presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, solicitó al Consejo Nacional de Juventudes Democráticas, el último fin de semana, la sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de 2021 en su país.

La petición trascendió en la sesión final de un encuentro juvenil con representantes internacionales de más de cuarenta movimientos de solidaridad a favor de la soberanía de los pueblos.

Maduro Moros destacó que efectuar el evento en la región devendría otro espacio de reafirmación para los revolucionarios bolivarianos a 200 años de la Batalla de Carabobo, dirigida por el libertador Simón Bolívar.

Los dirigentes de los movimientos izquierdistas elogiaron la firmeza del pueblo venezolano y acogieron la propuesta para valoración en aras de realizar el venidero Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Caracas.

