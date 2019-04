Fidel: Girón fue una gran proeza de nuestro pueblo

El miliciano Eduardo García Delgado, víctima del criminal bombardeo en las bases aéreas cubanas, escribe con sangre el nombre de Fidel, el 15 de abril de 1961. Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas.Han transcurrido 58 años del bombardeo a los aeropuertos cubanos en Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, así como de la invasión mercenaria a Playa Girón. Los objetivos del Gobierno de los Estados Unidos de derrocar a la Revolución Cubana y asfixiar al pueblo no han cesado; solo han cambiado los métodos. Por aquellos días 15 y 16 de abril de 1961 utilizaron la vía armada creyendo que les sería fácil. Sin embargo, nuestro pueblo armado junto a la estratégica guía de Fidel Castro supo lograr la victoria tras varios días de combates, en menos de 72 horas.Sobre el significado de esta victoria Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores frases del Comandante en Jefe expresó en el acto central por el XXXV Aniversario de la Victoria de Playa Girón, el 16 de abril de 1996:“Pienso, sinceramente, que lo de Girón fue una gran proeza de nuestro pueblo, y no solo por lo que hizo, sino por lo que estuvo dispuesto a hacer, por la seguridad que uno tiene de que los yankis habrían salido derrotados de Cuba, aunque el precio para nosotros hubiese sido muy alto, que el primer Viet Nam habríamos sido nosotros”.En el histórico discurso de Fidel el 16 de abril de 1961 en las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo a distintos aeropuertos, efectuado en la esquina de 23 y 12, no solo se rindió tributo a las víctimas del acto terrorista, también se proclamó el carácter socialista de la Revolución y se enfatizó la firmeza, unidad, soberanía e independencia de Cuba:“Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba”.“Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”“(…) esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida”.