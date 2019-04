Asocian a ultraderecha salvadoreña ataques a cooperantes cubanos

La gremial salvadoreña que obstaculiza la atención oftalmológica gratuita a personas de escasos recursos tiene vínculos con el ultraderechista partido Arena, trascendió hoy en San Salvador.Así lo denunció el viceministro salvadoreño de Salud, Eduardo Espinoza, al reseñar los ataques de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica contra los cooperantes cubanos del Centro Oftalmológico de San Vicente. La Junta denunció ante la Fiscalía General de la República a los galenos cubanos por ejercer sin permiso, tras cambiar este año los requerimientos para concedérselos a los especialistas de la isla.'A manera de entorpecer o dilatar los permisos por la Junta, a los cubanos les dan un corto plazo para presentar sus títulos. Ellos son profesionales en la materia y no hay duda que existe un boicot en su contra', afirmó Espinoza.El funcionario lamentó la politización del caso, pues 'algunos de los médicos que lideran ese movimiento están ligados al partido Arena', quienes consideran que la labor de los cubanos afecta sus ingresos.Espinoza desmintió dicha justificación, pues las personas operadas en San Vicente son de escasos recursos y no tienen el dinero para pagar los casi mil dólares que cuesta operar cada ojo en la práctica privada.Desde el comienzo de la cooperación oftalmológica en Cuba, los expertos de la isla realizaron gratuitamente casi 141 mil consultas y unas 23 mil operaciones, ímposibles de costear por gran parte de la población.El cese de la cooperación cubana afectaría directamente a quienes no pueden pagar los casi mil dólares por ojo que cuestan estos procedimientos en la práctica privada, denunciaron movimientos sociales de este país.Antes de la inauguración del proyecto de cooperación oftalmológica, en El Salvador apenas se realizaban 175 cirugías anuales de cataratas, pterigion y retinopatías y ahora alcanzan las siete mil 500 al año.