Comenzó este lunes en Cuba segunda etapa de Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral

Todos los niños con edades comprendidas entre un mes de nacido y hasta dos años, 11 meses y 29 días, y aquellos que tengan 9 años cumplidos y hasta 9 años, 11 meses y 29 días, serán inmunizados en la 58 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral en su 2da etapa, la cual comenzó este lunes y se extiende hasta el próximo 27 de abril.Así lo informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su sitio oficial, y refirió que la primera etapa de la campaña— que cumple con el objetivo de mantener eliminada la poliomielitis en Cuba— se realizó entre el lunes 25 de febrero y el sábado 2 de marzo. Es válido recalcar a la población tener en cuenta que este inmunógeno no debe administrarse a los menores con fiebre elevada, vómitos o diarrea y se debe esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para ingerir agua o alimentos, tal como han señalado a este diario con anterioridad autoridades de salud.Tampoco debe utilizarse en los niños o niñas inmunodeficientes.Cuba fue el primer país de América Latina en ser declarado libre de poliomelitis. Foto: Anabel DíazDe acuerdo con el texto citado, esta campaña forma parte de las actividades que realiza Cuba en la 8va Semana Mundial de la Inmunización y la 17a Semana de Vacunación en las Américas (SVA).Esta última, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, tiene la a meta de inmunizar en esta ocasión a 70 millones de personas contra enfermedades prevenibles por vacunación y ha hecho un llamado a proteger a la comunidad.Más de 740 millones de personas de todas las edades han sido vacunadas contra una amplia gama de enfermedades bajo la Semana de Vacunación en los últimos 17 años, refiere el organismo regional.La Campaña de vacunación antipoliomielítica inició en la Mayor de las Antillas en el año 1962, y desde entonces Cuba la desarrolla cada año para proteger a la población, recordó la nota del Minsap.Cuba, que se convirtió en el primer país de América Latina en ser declarado territorio libre de esta enfermedad, mantiene más de un 98 % de cobertura de vacunación en los diferentes grupos poblacionales y tiene hoy 14 enfermedades infecciosas eliminadas, nueve que no constituyen problema de salud, cinco con muy baja incidencia y unas 29 enfermedades y formas clínicas bajo control. De estas, 18 con esquema de vacunación. La mortalidad por enfermedades infecciosas se encuentra en el territorio nacional por debajo del 1 %, por lo cual no está entre las principales causas de muerte de los cubanos, según datos estadísticos del Minsap.Foto: Yaimí RaveloAdemás, la vacunación es totalmente gratuita, de acceso universal, e integrada en el primer nivel de atención.En el periodo comprendido desde 1962 hasta el 2016 se han aplicado en nuestro país, aproximadamente, 83 millones 800 000 dosis de vacuna antipolio, lo cual ha garantizado la protección de la población cubana menor de 69 años contra la poliomielitis.Cuba fue escogida el pasado año por primera vez como sede de la Semana de Vacunación de las Américas, ocasión en la cual el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresó que los descubrimientos universales que ha realizado la Isla en el desarrollo de la vacunación, y por ser un productor y exportador de estos productos que tantas vidas han salvado, hacen de Cuba el lugar perfecto para celebrar esta iniciativa.