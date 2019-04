Vladímir Putin y Kim Jong-un se reunirán el 25 de abril

El tema central de las conversaciones entre ambos líderes será una solución pacífica al problema nuclear de la península de Corea, según ha declarado el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el próximo 25 de abril en la ciudad rusa de Vladivostok, según ha anunciado este martes el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov. Será el primer encuentro entre ambos mandatarios y la primera visita al extranjero del presidente del Consejo de Estado norcoreano, el máximo órgano rector de ese país, después de su reelección en ese puesto.El tema central de las conversaciones entre ambos líderes será una solución pacífica al problema nuclear de la península de Corea, según ha declarado Ushakov. “Por supuesto, las conversaciones se centrarán en una solución política y diplomática al problema nuclear de la península de Corea”, ha aseverado este asistente de Putin.Asimismo, Ushakov ha señalado que esta visita se considera “un evento clave en los últimos años” que será importante “para facilitar la resolución política y diplomática de los problemas de la península de Corea y garantizar la seguridad del noreste de Asia en general”.Ushakov también ha llamado la atención sobre el hecho de que, en los últimos meses, la situación en torno a Corea del Norte se ha estabilizado gracias a sus iniciativas para abandonar los ensayos nucleares y cerrar un sitio nuclear.Cumbre sin acuerdo entre Trump y KimLos pasados 27 y 28 de febrero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebraron su segunda cumbre en Hanói (Vietnam), una cita en la que no alcanzaron ningún acuerdo.Trump explicó que Corea del Norte pidió el levantamiento completo de las sanciones a cambio de desmantelamiento del complejo nuclear de Yongbyon, “pero no podíamos aceptarlo”, porque estas “áreas son menos importantes que las zonas que queremos”.Por su parte, Pionyang explicó que propuso “permanente y completamente desmantelar” el sitio nuclear en Yongbyon, “en presencia de expertos estadounidenses”, si se suspenden 5 resoluciones de la ONU, adoptadas en los años 2016 y el 2017, precisando que se trata solo de la suspensión parcial de las restricciones y no su total levantamiento.