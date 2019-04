Estados Unidos: Anuncia Joe Biden candidatura a elecciones presidenciales de 2020

Estados Unidos: Anuncia Joe Biden candidatura a elecciones presidenciales de 2020Joe Biden, quien fue vicemandatario de Estados Unidos (2009-2017), anunció este jueves su candidatura a la presidencia de cara a las elecciones de 2020, un paso esperado por copartidarios demócratas y republicanos también.



Durante varios meses se dio como prácticamente seguro que el compañero de fórmula del expresidente Barack Obama se uniría a los aspirantes del partido azul para los próximos comicios, y hubo muchas especulaciones sobre el momento en el cual anunciaría la decisión de forma definitiva.

“Los valores fundamentales de esta nación… nuestra posición en el mundo… nuestra democracia… todo lo que ha hecho Estados Unidos está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, escribió Biden en la red social Twitter.



Esas palabras aparecieron acompañadas por un video con el título Joe Biden: Estados Unidos es una idea.



Además, en la propia plataforma de microblogging escribió en español: ‘Hoy estoy anunciando mi candidatura para presidente de Estados Unidos. Somos Estados Unidos y juntos no hay nada que no podamos hacer. Únete a nuestra campaña: http://www.joebiden.com’.



Con este anuncio, suman 20 los aspirantes que confirmaron sus intenciones de luchar por la candidatura demócrata para las elecciones futuras.



Por tercera ocasión Biden entró en una carrera presidencial tras buscar infructuosamente la nominación de la fuerza azul en 1988 y 2008. Sin embargo, las condiciones del proceso son ahora diferentes, pues la mayoría de los sondeos lo dan como favorito.



De acuerdo con una encuesta nacional de la Universidad de Monmouth divulgada hace dos días, el exvicepresidente, incluso sin anunciar su participación oficial, lideraba al resto de los aspirantes con un 27 por ciento del apoyo entre los votantes demócratas.



El promedio de sondeos del portal Real Clear Politics muestra a Biden con un respaldo del 29,3 por ciento, seguido por los senadores Bernie Sanders (23) y Kamala Harris (8,3), y el alcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg (7,5).



A pesar de su posición en las encuestas, con su entrada tardía en la contienda se enfrenta a un gran desafío en lo relacionado con la recaudación de fondos, un área clave en las elecciones norteamericanas y en la cual lleva gran ventaja el presidente del país, el republicano Donald Trump, quien buscará la reelección.



Biden, quien nunca ha sido un prolífico recaudador de dinero, no ha estado solo en una votación desde 2008, y el alcance de su capacidad de obtener fondos es desconocido incluso para su equipo, señaló el diario The Washington Post.



Según el periódico, el político, de 76 años, también se enfrentará al escrutinio sobre una amplia gama de posiciones que, en algunos casos, estuvieron en línea con la ortodoxia demócrata hace mucho tiempo, pero ahora están fuera de sintonía.



En esa misma línea, la televisora CNN apuntó que Biden encuentra un Partido Demócrata muy diferente a la última vez que su nombre estuvo en una boleta electoral, pues las cuestiones progresistas están más en el centro de atención que la política exterior.