Díaz-Canel: ley Helms-Burton, frustración de gobiernos de EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que la ley Helms-Burton expresa la frustración de los gobiernos de Estados Unidos por 60 años de políticas fracasadas contra Cuba.Basta de amenazas y de plazos. Contra la Revolución cubana no pudieron, no pueden y no podrán, expresó el mandatario en su cuenta en la red social Twitter. Aseveró asimismo que las naciones soberanas no aceptarán jamás el mandato de estrategias arcaicas de la Guerra Fría 'que presionan, amenazan, insultan, mienten y ensucian con acciones inescrupulosas toda la política exterior de esa nación norteña'.'Estados Unidos insulta a las naciones soberanas al convocarlas a ser cómplices de su política imperial. Hoy van contra Venezuela, Nicaragua, Cuba, como ayer contra Iraq, Libia y Siria. ¿Mañana contra quién más?', inquirió el Jefe de Estado.Sus declaraciones ocurren en un contexto en el que Casa Blanca incrementa su hostilidad contra las referidas naciones y promueve la imposición de nuevas sanciones.El mandatario cubano ha denunciado en reiteradas ocasiones las constantes violaciones, agresiones y humillaciones de Washington a la paz y a la soberanía de los Estados.La Habana repudia tales acciones y las considera un claro avance hacia un curso de confrontación con la isla, al utilizar como punta de lanza el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas.El 17 de abril último, la administración de Donald Trump reforzó el cerco con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, capítulo con el que apuesta por la asfixia económica como instrumento para el cambio de régimen.Asimismo, informó que aumentará las restricciones a los viajes de los estadounidenses a la mayor de las Antillas y limitará las remesas que envían los cubanos residentes en Estados Unidos a sus familiares.