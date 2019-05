Cerrará Heladería Coppelia por mantenimiento y reparación

Coppelia cierra por mantenimientoLa Habana, Cuba. – La emblemática Heladería Coppelia, ubicada en el Vedado en La Habana y la fábrica de helados de igual nombre, cerrarán a partir de este 2 de mayo para ser sometidos a trabajos de reparación, anunció el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de la capital cubana.

La nota de prensa del CAP precisa que se estima la paralización de ambas instalaciones hasta la primera decena de junio, cuando debe concluir la restauración general y mejoren sus condiciones para brindar servicios.

En el ámbito industrial está previsto introducir mejoras tecnológicas; así como perfeccionar los procesos de elaboración del helado, con vista a propiciar la producción definitiva y estable del helado Coppelia.

Esta parada se aprovechará también para acometer acciones de mejoras en cuanto al servicio recibido por la población y el rescate de ofertas que siempre caracterizaron ese emblemático sitio de la capital, acciones incluidas en el programa por el Aniversario 500 de La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.