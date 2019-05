Cuba ratifica que aspira a alcanzar los cinco millones 100 mil visitantes en 2019

Cuba cerró el primer cuatrimestre con un crecimiento de un 7, 2 por ciento en el arribo de turistas, cifra ligeramente superior a la planificada para alcanzar en el presente año los cinco millones 100 mil visitantes, informó Manuel Marrero, titular de Turismo.En entrevista ofrecida a Cubavisión Internacional, el Ministro señaló que pese a las situaciones complejas que afronta el país, actualmente la cifra de turistas supera el millón 800 mil. Este año comenzó con algunas dificultades en la zona europea, realidad no solo de Cuba sino que existe una disminución de los viajes de las personas de esa región hacia el Caribe por diversas causas, explicó Marrero.No obstante, se logró recuperar las emisiones desde Canadá, el principal mercado de la Isla, y crecen otros destinos como Rusia, destacó.SeñalóÂ que se han tomado todas las medidas necesarias de publicidad y promoción que permitirán que en 2019 aumente el arribo de turistas a la nación.A pesar de las campañas difamatorias, el 13, 5% de los turistas que llegan al país alegan que han escogido el destino por la seguridad, tanto personal como epidemiológica, además de ser un territorio en donde no existe el crimen organizado, no ocurren secuestros, y se puede salir tranquilamente a la calle a cualquier hora, aseveró.El titular del sector recordó que este es el único país del mundo al que los ciudadanos norteamericanos no pueden hacer turismo de manera libre, solamente mediante alguna de las 12 licencias autorizadas.