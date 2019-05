Cuba expresa condolencias a Rusia por accidente de aviación en Moscú

Piloto afirma que incendio comenzó tras el aterrizaje

El gobierno cubano envió este lunes sus condolencias al pueblo y las autoridades rusas, luego de que un accidente aéreo en el aeropuerto de Sheremetievo causara la muerte de 41 personas.Lamentamos pérdidas de vidas humanas en accidente aéreo en Rusia. Lleguen nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos, al gobierno y al pueblo rusos, escribió en Twitter Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. En esa misma red social, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó condolencias al pueblo y gobierno de la Federación de Rusia por las pérdidas de vidas en el accidente aéreo ocurrido en Moscú.El Comité de Investigaciones de Rusia confirmó el domingo la muerte de 41 personas en un Sukhói Superjet 100 de Aeroflot incendiado al aterrizar en la pista del capitalino aeropuerto de Sheremetievo. Luego de que el avión en llamas se detuviera en la pista, una parte de los pasajeros lograron sobrevivir saliendo del aparato por una rampa de emergencia en la parte delantera de la aeronave.El avión transportaba a 173 pasajeros y cinco tripulantes.Los expertos investigan varias causas posibles, incluyendo fallas técnicas, error humano y malas condiciones del clima.El piloto del avión de Aeroflot que se incendió en una pista del aeropuerto Sheremetievo este domingo afirma en un video publicado en el canal de Telegram Baza que el fuego se desató luego de que la aeronave tocara tierra.Según el relato del piloto, Denis Yevdokímov, la aeronave despegó a las 18:02 según la hora local y los problemas empezaron al intentar aterrizar, sin precisar el momento exacto. El piloto contó que “no había radiocomunicación” y que “se logró restaurarla a la frecuencia de emergencia en la segunda estación de radio”.Sin embargo, señaló que había problemas pues “se conseguía decir algunas palabras, después la comunicación desaparecía, y había que volver a conectar”.El piloto agregó que los controladores aéreos los ayudaron y “fijaron los cursos para llegar a la pista”, y añadió que la velocidad del avión era común para el aterrizaje y estaba de acuerdo con el manual de referencia rápida.Yevdokímov relató que el avión “se aproximó a la tierra suavemente, con disminución de la velocidad vertical en el momento de toque”, y después de detenerse totalmente, la tripulación declaró la evacuación de emergencia. Afirmó que el incendio no hubo incendio en el aire y que el fuego comenzó “después del aterrizaje”.“El incendio fue después de tocar tierra, según entiendo, por el aterrizaje. Probablemente, la razón fue esa”, dijo.El piloto no pudo explicar por qué ocurrió el golpe contra la pista durante el aterrizaje. “La velocidad era suficiente, nos acercamos a la pista con disminución de la velocidad vertical, según el procedimiento”.La radiocomunicación, explicó, se perdió “debido a un relámpago”, y el avión tuvo que pasar al llamado modo mínimo, en el que no se gestiona por medio de computadora.Yevdokímov, quien según la compañía es experimentado, recordó que durante el aterrizaje los tanques de combustible estaban llenos. “Al regresar al aeropuerto de partida, hubo un procedimiento de aterrizaje con el exceso de peso de aterrizaje”.