Los estadounidenses quieren conocer Cuba, a pesar de las prohibiciones de viaje y otras que les impone su gobierno

El turismo estadounidense sigue prefiriendo el destino Cuba, aun cuando el Gobierno de Estados Unidos mantiene y agudiza el bloqueo contra la Isla. Así lo afirmó en conferencia de prensa Michel Bernal Quicutis, director Comercial del Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur), quien aseguró que «no renunciaremos a alcanzar los 5 100 000 visitantes planificados para este 2019».Según explicó el directivo, los estadounidenses continúan ocupando la segunda plaza en el mercado emisor hacia el destino, detrás de Canadá, con un total de 257 500 visitantes en el primer cuatrimestre del año, para un crecimiento del 93,5 %. De ellos, el 55 % arriba al país vía cruceros, una modalidad que continúa en ascenso y crece este año un 48 %. «A pesar de las campañas difamatorias contra Cuba, el 13,5 % de los turistas que nos visitan alegan haber escogido la Isla por su seguridad, tanto personal como epidemiológica; además por ser un país donde no existe el crimen organizado, los cárteles de drogas, no ocurren secuestros y se puede disfrutar del destino a cualquier hora», agregó Bernal Quicutis.Asimismo, informó que, a pesar del crecimiento de ese mercado, la situación comercial del destino se desarrolla en un escenario complejo. «Cuba continúa siendo el único país del mundo donde los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer turismo libremente, solamente mediante alguna de las 12 licencias autorizadas», enfatizó. Y eso ocurre, precisamente, en EE. UU., que presume de ser la tierra de la libertad y la democracia.Hasta abril de 2019 Cuba logró un crecimiento del 7 % en el arribo de visitantes internacionales, lo que representa 1 930 000 viajeros. No obstante estos resultados, la temporada alta estuvo marcada por dificultades en los principales mercados europeos.«Presentamos decrecimientos entre un 10 % y un 13 %, concentrados en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España; una realidad que no solo ocurre en Cuba, sino en otros destinos del Caribe. De manera general en la región han disminuido los viajes de visitantes europeos.«Sin embargo, Canadá sigue en el primer puesto, con un crecimiento del 3 % y 624 530 visitantes. Otros mercados que destacan por su incremento son Rusia (19 %), Chile (32 %) y Colombia (25 %)», explicó el Director Comercial del Mintur.En su intervención, agregó que FitCuba 2019 será el espacio para consolidar la actividad comercial de cara a las próximas temporadas, y donde los participantes podrán palpar los nuevos productos y las mejoras de calidad de las instalaciones.