Pedro Sánchez inicia reuniones para formar gobierno

El presidente de gobierno español Pedro Sánchez se reunió la víspera con el líder del opositor Partido Popular (PP) en un intento por formar un gobierno tras las recientes elecciones.El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue el que tuvo más escaños en las elecciones del 28 de abril, pero carece de la mayoría necesaria para formar gobierno por sí solo. A pesar de haber perdido más de la mitad de sus escaños, el PP quedó como la principal fuerza opositora. Tras la reunión en el Palacio de la Moncloa, Pablo Casado, líder del PP, dijo que si bien su partido no respaldará a Sánchez, está dispuesto a considerar acuerdos en temas como pensiones, castigos a la violencia de género y seguridad nacional.Por encima de todo, indicó, “Lo que he pedido al presidente en funciones es que el gobierno no dependa de los partidos que quieren romper España”, alusión a los partidos separatistas vascos y catalanes.Sánchez dijo en un tuit que el diálogo con Casado fue «cordial».“Iniciamos hoy una toma de contacto con el objetivo de trasladar una imagen de unión del país en los asuntos clave, reforzar la institucionalidad y normalizar las relaciones entre los líderes políticos”, tuiteó el mandatario.El líder español se reunirá este martes con el líder del centroderechista Ciudadanos, Albert Rivera, y el líder del izquierdista Unidos Podemos, Pablo Iglesias.Sin embargo, no se prevé un acuerdo hasta después de las elecciones del Parlamento Europeo que tendrán lugar el 26 de mayo.