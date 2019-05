Tomará 37 años al Departamento de Estado para responder solicitud de información sobre “ataques sónicos” en Cuba

El Departamento de Estado ha localizado 135,000 registros en respuesta a una solicitud de Libertad de Información que exige información sobre los problemas médicos y de salud que los empleados del gobierno de los EE. UU. informaron en Cuba.El proyecto James Madison y la revista The New Yorker demandaron en febrero al Departamento de Estado la divulgación de información sobre los supuestos “ataques acústicos”. El 1 de mayo, los abogados del Departamento de Estado dijeron que esperaban presentar el primer lote de documentos relacionados con la solicitud FOIA (Freedom of Information Act) el 9 de mayo. Sus abogados escribieron: El Demandado aún está en el proceso de buscar materiales que respondan a la solicitud FOIA del demandante y ha localizado más de 135,000 páginas de registros potencialmente sensibles hasta el momento. Hasta que se complete la búsqueda, una fecha para completar todo el procesamiento no se puede estimar de manera significativa en este momento.La demanda busca la divulgación de un informe del Departamento de Estado sobre los llamados ataques sonoros y otros documentos, incluidos los informes que pueden abordar cualquier deficiencia en el manejo del episodio por parte del gobierno. Los abogados del Departamento de Estado escribieron:El demandado anticipa además procesar un promedio de 300 páginas de registros potencialmente sensibles cada mes y realizar producciones futuras alrededor del noveno día calendario de cada mes.A ese ritmo, el Departamento de Estado tardaría 13,500 días, o casi 37 años, días feriados laborales y fines de semana, en procesar los 135,000 registros que la agencia dice que ha encontrado hasta ahora. Y la agencia dice que no ha terminado de buscar documentos.El Departamento de Estado dice que está buscando formas de acelerar el tiempo de procesamiento. Los abogados de la agencia escribieron:El demandado señala que puede anticipar la necesidad de hacer referencias a otras agencias gubernamentales con acciones que podrían verse afectadas por la publicación de los materiales solicitados.El Demandado también está considerando una o más propuestas posibles que podrían limitar el enfoque de los materiales, que anticipa compartir con el abogado del Demandante, si se espera que tal reducción acelere sustancialmente el proceso de revisión de documentos. Si las partes pueden llegar a un acuerdo sobre cómo puede reducirse el procesamiento, el Demandado propone notificar al Tribunal la presentación de un Informe de estado conjunto.El Departamento de Estado propuso que las partes presenten un informe de estado conjunto sobre el asunto en 61 días. La Jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Amy Berman Jackson, estuvo de acuerdo y ordenó que el informe de estado se presentara antes del 1 de julio.La estrategia del Departamento de Estado parece estar amenazando con demorar el procesamiento de la solicitud de la FOIA para intentar forzar al Proyecto James Madison y a The New Yorker a reducir el enfoque de su solicitud. Tal táctica puede ayudar al gobierno a esconder gran parte de lo que hay en los 135,000 documentos.