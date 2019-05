Implementan medidas en Cuba para asegurar distribución de productos básicos

El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) implementa de forma progresiva en Cuba varias medidas en la red minorista de productos alimenticios y de aseo e higiene, dirigidas a una distribución justa y racional y evitar el acaparamiento, informó este viernes en esta capital la titular del sector, Betsy Díaz Velázquez.La política del Estado es cada vez más incrementar las ofertas, pero ante determinadas escaseces es necesario regular y controlar la venta de determinadas mercancías, lo cual no significa que vuelvan a ser productos normados por la libreta de abastecimientos, aclaró a la prensa la Ministra. Díaz Velázquez subrayó que como había alertado su máxima dirección, el país vive una coyuntura muy compleja de tensiones financieras a partir del recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra el pueblo cubano, lo cual ha obligado a buscar nuevos mercados más distantes y, por tanto, más costosos y ello ha tenido un impacto en los niveles de abastecimiento a la población.Señaló que para una distribución justa y racional, se aprobaron medidas de regulación de renglones básicos como el pollo, el huevo, la salchicha, y otros de aseo e higiene (de los mercados industriales e ideal), pero recalcó que en ningún caso se trata de incorporarlos a la actual canasta familiar normada.En este primer trimestre hay productos como el aceite, el huevo, el arroz, entre otros, cuyos abastecimientos se han mantenido estables e incluso se han incrementado, pero la demanda se ha disparado, en algunos casos al doble de igual período del año anterior, como consecuencia de la falta de otros surtidos que tradicionalmente compensaban la dieta familiar o el desabastecimiento que provocó compras en exceso.Respecto al pollo, un alimento que depende únicamente de las importaciones, dijo que continuará su venta en los Mercados Ideales, ahora de forma regulada hasta cinco kilogramos por persona o dos paquetes en las tiendas en divisas, pero está prohibida, por el momento, la comercialización por cajas.Añadió que los productos de aseo como el jabón de lavar y el de baño se continuarán ofertando en los mercados industriales o Ideal, pero de manera regulada.Solamente en el caso del huevo, el arroz, los frijoles, el chícharo y las salchichas, que son surtidos liberados, la Ministra especificó que se comercializarán en los establecimientos o bodegas y carnicerías de productos normados, de manera controlada por la libreta de abastecimiento, pero con precios liberados, con el ánimo de evitar el acaparamiento y de acuerdo con la disponibilidad.Al referirse a las ventas para las formas no estatales, aclaró que una vez garantizada las asignaciones para la población se distribuirán productos como el arroz, el pollo y el huevo, entre otros, en establecimientos seleccionados para su venta a trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias.Díaz Velázquez destacó la atención permanente de la dirección del país y los gobiernos territoriales a esta situación, y las orientaciones de buscar alternativas que localmente alivien las tensiones provocadas por estas escaseces, con énfasis en la necesidad de desarrollar programas para el autoabastecimiento municipal.En ese sentido recordó que desde finales de 2018, el Mincin y otros organismos de la administración central del Estado, el sector empresarial, no estatal y los gobiernos locales, implementan proyectos para un mejor uso de los centros de elaboración, la recuperación o apertura de mini-industrias y líneas de alimentos de la línea económica que compensen la dieta familiar.Durante las sesiones parlamentarias del pasado mes de abril se informó que además del impacto de las restricciones financieras que impidieron importar alimentos se incumplió el acopio de viandas, hortalizas, granos y frutas.Sobre la situación del huevo, el Ministro de la Agricultura dijo en esa oportunidad que para satisfacer la demanda nacional se requiere producir diariamente 5,7 millones de unidades, y en el mes de marzo esta cifra promedió 4,8.No obstante, informó, al cierre del 10 de abril el monto ya alcanzaba los 5,1 millones de huevos.En cuanto a la carne porcina, señaló que ha existido inestabilidad en la entrega de alimento animal a los productores con los que el Estado tiene convenios, y esto ha provocado que el plan presente cerca de mil 200 toneladas de carne por debajo de lo previsto para esta etapa.Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimentaria, informó a los diputados en aquella ocasión que se estabilizaron los inventarios de harina de trigo en las industrias locales para la producción del pan normado y demás surtidos, sobre todo en el occidente del país, pero problemas organizativos en la transportación de esa materia prima han afectado a la región oriental, desde Camagüey, con vistas a lo cual se trabaja con varios organismos para establecer soluciones alternativas en el futuro cercano.Respecto al aceite expresó que aun cuando se ha ido estabilizando la producción, debido al desabastecimiento ocurrido, la demanda aún supera la oferta. ÂCuba importa anualmente más de dos mil millones de dólares en alimentos desde países que están a gran distancia, y eso encarece todo como resultado de las restricciones financieras y comerciales del bloqueo de Estados Unidos, el cual se ha recrudecido en la última etapa como resultado de medidas adicionales impuestas por la administración de Donald Trump.