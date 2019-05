Trump vuelve a arremeter contra Cuba en un 20 de mayo

El Presidente estadounidense Donald Trump siguió hoy la tradición injerencista de no pocos mandatarios de ese país que cada 20 de mayo, día de proclamación de la República neocolonial fraguada tras la intervención militar yanqui en Cuba, emiten un mensaje amenazador o manipulador sobre la nación caribeña.En un tuit emitido este lunes, Trump volvió a lanzar su desvergonzada visión «democratizadora» para Cuba y amenazó con que su país no quedará «de brazos cruzados» ante el supuesto papel subversivo de Cuba en las Américas. «En este Día de la Independencia de Cuba, apoyamos al pueblo de Cuba en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a su represión de cubanos y venezolanos. Los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados mientras Cuba continúa subvirtiendo la democracia en las Américas!», escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter.Olvida el Presidente estadounidense que es su país el que destina cada año unos 20 millones de dólares para intentar subvertir el sistema político cubano, junto a otros más de 30 millones de dólares que malgasta en las invisibles y mal llamadas Radio y TV Martí.