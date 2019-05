“Epistolario de un tiempo”, las cartas más emblemáticas del Che Guevara en un libro

“Epistolario de un tiempo”, las cartas más emblemáticas del Che Guevara en un libroEn una entrega anterior la editorial Ocean Sur y el Centro de Estudios Che Guevara publicaban en un solo volumen las cartas de despedida del revolucionario universal, ahora nos proponen Epistolario de un tiempo, un nuevo libro con una selección de las cartas más emblemáticas que escribiera desde su adolescencia y hasta su asesinato en Bolivia en octubre de 1967.



En esas misivas aparece la imagen del hombre en el acto íntimo de dejar correr sus pensamientos lo más nítidos posibles, inteligibles para quien las recibe. Tal como sentencia la coordinadora y editora del Proyecto Editorial Ernesto Che Guevara, la doctora María del Carmen Ariet, “desde su infancia hasta su adultez se pueden auscultar los sentimientos que afloran con mayor o menor intensidad en las cartas que escribe, acorde con las circunstancias que las motivan, pero todas con un ingrediente sustancial, su sentido de la verdad y la honestidad en sus expresiones y en su modo de decirlas, acompañadas de un estilo muy suyo que, con el tiempo, logra depurar para alcanzar un clímax relevante.”Ese peculiar modo de expresarse e identificarse tienen su reflejo en el adolescente que no acepta prebendas de los patrones durante su trabajo en las obras de vialidad. “Esta famosa Vialidad resultó ser un antro de coimeros”, le cuenta a su padre-, hasta en el líder revolucionario, todavía con olor pólvora, que no duda en escribir directamente al director del periódico Revolución para que ilustre mejor al pueblo:“… estoy enfermo, (…) mi enfermedad no la contraje en garitos ni trasnochando en cabarets, sino trabajando más de lo que mi organismo podría resistir para la revolución. Los médicos me recomendaron una casa en un lugar apartado (…) El hecho de ser una casa de antiguo batistiano hace que sea lujosa; elegí la más sencilla, pero de todas maneras es un insulto a la sensibilidad popular.”Aparecen en esta edición un conjunto de cartas inéditas, conservadas en su Archivo Personal y de singular importancia para la comprensión de la historia de Cuba en el periodo insurreccional.Para la también coordinadora del Centro de Estudios Che Guevara, el valor de este texto radica en la comprensión que puede lograrse a través de las epístolas de su ascenso como hombre y revolucionario, su pensamiento y actuar latinoamericanista y antiimperialista, su profunda cultura, su labor creadora como dirigente dentro de la Revolución cubana, su lealtad a Fidel y su ternura y cariño para con su familia.Epistolario de un tiempo tendrá su primera presentación en Cuba el próximo mes de junio a propósito del aniversario 91 de su nacimiento.