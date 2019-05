Recibió Esteban Lazo Hernández a Ri Su Yong

Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), recibió hoy a Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y miembro del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), quien realiza una visita de trabajo a Cuba.Esteban Lazo Hernández (C der.), Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), sostiene conversaciones oficiales con Ri Su Yong (C izq.), Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Suprema de la República Popular Democrática de Corea, en el Capitolio Nacional, sede institucional de la ANPP, en La Habana, Cuba, el 23 de mayo de 2019. Durante el encuentro ambas partes ratificaron el excelente estado de las relaciones bilaterales, y señalaron la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos legislativos entre ambas naciones.De igual modo abordaron temas de la actualidad nacional e internacional.Acompañaron al visitante, el Embajador de la República Popular Democrática de Corea en Cuba, Ma Chol Su, y otros miembros de la delegación.Esteban Lazo Hernández (C der.), Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), sostiene conversaciones oficiales con Ri Su Yong (C izq.), Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Suprema de la República Popular Democrática de Corea, en el Capitolio Nacional, sede institucional de la ANPP, en La Habana, Cuba, el 23 de mayo de 2019.Por la parte cubana asistieron, además, las diputadas Ana María Mari Machado y Yolanda Ferrer Gómez, vicepresidenta de la ANPP y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, respectivamente, y Delsa Esther Puebla Viltres, Generala de Brigada (r), Heroína de la República y presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con la RPD de Corea.Concluido el encuentro, Lazo Hernández mostró al visitante y a su comitiva, las principales áreas restauradas del Capitolio de La Habana, edificio sede institucional del parlamento cubano.