Reportan accidente ferroviario en línea Mariel-Habana

Un lamentable accidente ferroviario ocurrió en la madrugada del domingo 26 de mayo (12:50 am) por el descarrilamiento de un tren de carga que transportaba mercancías desde la Terminal de Contenedores del Mariel hasta la ciudad de Cárdenas, sin dejar víctimas fatales.El Ingeniero Eduardo Hernández Becerra, Director General de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, aseguró a Granma que la tripulación y los trabajadores, custodios de la carga, se encuentran bien y una comisión del Ministerio del Transporte evalúan los daños ocasionados. También las fuerzas del orden interior investigan las causas del accidente para luego informar con mayor precisión los resultados a la población. El suceso aconteció en el kilómetro 116 de la doble vía ferroviaria que enlaza al Mariel, muy próximo al crucero 114, cerca de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, CUJAE.Esa vía está construida hace muy poco tiempo y no tiene por qué tener averías. La locomotora vino importada de Rusia y está prácticamente nueva, por tanto, se profundiza en los orígenes del accidente. El ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila se personó en el lugar y emitió orientaciones precisas al respecto.«El tren traía una formación de 15 planchas ferroviarias y se afectaron siete, cinco de ellas totales y dos parciales, el resto guarda su integridad, al igual que la locomotora» afirmó Hernández Becerra y dijo que no hay daños al medio ambiente porque no se transportaban sustancias químicas.Añadió que se restablecerá lo antes posible la carrilera número uno de la doble vía al Mariel, para darse paso al tránsito de trenes. Esa vía prácticamente no sufrió daños y solo hay que retirar los equipos que están sobre ella. «Demoraremos varios días en restablecer el tránsito por el segundo ramal porque debemos revisar un grupo de parámetros técnicos para su normal funcionamiento», aseveró el directivo ya que hay afectados más de 250 metros del tramo.