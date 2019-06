Compañías de cruceros cancelan paradas en Cuba tras medidas de Trump

Compañías de cruceros con paradas previstas en Cuba anunciaron la cancelación de esas estancias debido a las nuevas restricciones de viajes impuestas desde hoy por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.La empresa Carnival Corporation confirmó este miércoles en un comunicado compartido con Prensa Latina que debido a los cambios en la política de Estados Unidos, a la firma ya no se le permitirá navegar a la nación caribeña, una medida aplicada con efecto inmediato. En la declaración la compañía recordó que estaba viajando a Cuba con las líneas Carnival Cruise Line y Holland America Line, y que había previsto comenzar a navegar desde noviembre hacia ese destino con Seabourn Cruise Line.Tales empresas, añadió la información, proporcionarán detalles adicionales para los cruceros actualmente reservados.Sitios de noticias relacionados con la industria de viajes reportaron que los huéspedes que ya estaban a bordo de la embarcación Carnival Sensation, la cual comenzó un recorrido hace dos días, viajarán este jueves a Cozumel, México, en lugar de a la capital cubana, como estaba previsto.'Reconocemos que La Habana es un destino único y puede haber sido el motivo de la selección de este itinerario', expresó Carnival Cruise Line a sus clientes, según citó el portal digital Cruise fever.Por su parte, Royal Caribbean divulgó anoche que estaba consciente de las nuevas limitaciones a los viajes, y que analizaba sus detalles para comprender el impacto en sus futuros recorridos.'Mientras tanto, estamos ajustando los itinerarios de nuestras salidas del 5 y 6 de junio, que ya no se detendrán en Cuba. Nos estamos comunicando con nuestros huéspedes acerca de esos cambios', indicó la empresa.A a su vez, la página Cruise Week difundió en Twitter que la embarcación Norwegian Sky, de Norwegian Cruise Line, la cual se encontraba en La Habana en el momento del anuncio y partió de allí esta mañana, podría ser el último crucero salido de Estados Unidos en estar en territorio cubano.De acuerdo con esa fuente, otro de los barcos de esa línea, el Norwegian Sun, debía llegar este miércoles a la capital cubana, pero fue redirigido a Nassau, Bahamas.Muchos clientes están expresando en Twitter su decepción por las cancelaciones y por no tener la oportunidad ahora de visitar la isla caribeña, a la cual algunos dijeron que iban por primera vez.Datos oficiales muestran que, en 2018, cuando Cuba recibió cuatro millones 732 mil visitantes extranjeros, arribaron a la isla unas 850 mil personas a través de los cruceros, que se convirtió en la forma de viaje más empleada por los estadounidenses para dirigirse a la nación antillana.Esa vía está desde este miércoles fuera de su alcance porque la administración Trump decidió prohibir que vayan a Cuba los aviones privados y corporativos, cruceros, veleros, barcos de pesca, y otros aviones y embarcaciones similares.