May oficializa su dimisión como líder de los conservadores británicos

La primera ministra británica, Theresa May, oficializó hoy su renuncia como líder del Partido Conservador, aunque continuará al frente del Gobierno hasta que sus correligionarios elijan a un sucesor.May, quien dos semanas atrás achacó la decisión a su incapacidad para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, entregó este viernes la carta la formal de renuncia a la directiva de los Tories, que de inmediato declaró abierto el proceso para elegir al nuevo líder del partido. Aunque el comunicado del llamado Comité 1922 señala que los aspirantes tendrán hasta las 17:00 hora local del lunes próximo para inscribir sus candidaturas, la carrera para relevar a la gobernante inició casi al unísono con el anuncio de su dimisión.El primero en saltar al ruedo fue el excanciller Boris Johnson, seguido del ministro de Medioambiente, Michael Grove, y el actual jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt.Otros interesados en el cargo son los exministros Dominic Raab, Andrea Leadsom y Esther McVey, así como los titulares del Interior y Salud, Sajid Javid y Matt Hancock, respectivamente.La lista la completan Rory Stewart, Mark Harper y Sam Gyimah, pues Kit Malthouse y James Cleverly se retiraron a los pocos días de hacer públicas sus aspiraciones.El alto número de aspirantes obligó a la directiva del Partido Conservador a cambiar las reglas para la nominación de los candidatos, quienes ahora necesitarán el apoyo de al menos ocho de los 313 parlamentarios conservadores, en lugar de dos, para entrar en las eliminatorias.Para pasar de la primera ronda se necesitará al menos el cinco por ciento de los votos, mientras que para la segunda, la cota sube al 10 por ciento.El proceso eliminatorio continuará después con una serie de votaciones de los parlamentarios hasta dejar a la pareja más popular, de donde toda la membresía conservadora, calculada en poco más de cien mil, escogerá al nuevo líder del partido y Primer Ministro de la nación.De acuerdo con el cronograma, la primera votación se celebrará 13 de junio, y las restantes los días 18, 19 y 20 del mismo mes, pero el resultado final no se conocerá hasta la semana del 22 de julio, cuando se realice el balotaje entre los dos candidatos que queden en pie.La dimisión de May fue aprovechada este viernes por el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, para reiterar su llamado a celebrar de inmediato unas elecciones generales.De acuerdo con Corbyn, el próximo Primer Ministro del Reino Unido 'no debe ser escogido por un puñado de miembros no representativos del partido Tory', sino permitir que el pueblo decida sobre el futuro del país en unos comicios generales.