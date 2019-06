Califica Cabello de extraordinaria reunión con Raúl Castro y Díaz-Canel

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó hoy de extraordinaria su reunión con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, y el mandatario, Miguel Díaz-Canel.En la cita, a la cual asistió también el segundo secretario del Comité Central del PCC, José Ramón Machado Ventura, revisamos la organización del XXV Foro de Sao Paulo que se realizará del 24 al 28 de julio en Caracas, para el cual se espera una amplia participación, señaló el dirigente venezolano en declaraciones a la prensa nacional y extranjera en el Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana. Precisó que se abordaron temas relacionados con la integración entre Cuba y Venezuela, teniendo en cuenta los ataques que sufren ambas naciones por parte de Estados Unidos en su empeño en derrocar las revoluciones cubana y bolivariana.'Ante esta situación entendemos que debemos estar unidos, pues tenemos un enemigo en común muy poderoso'(...) Evidentemente, Estados Unidos ha decidido radicalizar los ataques contra nosotros', afirmó el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).En ese sentido, ratificó la unidad que caracteriza a los gobiernos y pueblos cubano y venezolano.Además, subrayó que algún día el mundo reconocerá los esfuerzos de Cuba por la paz y la solidaridad internacional.'La Cuba solidaria, que no necesita invitación para ayudar a los demás, que sin meterse en los asuntos internos de ningún país ha puesto un granito de arena para sumar.(...)Evidentemente es un país amigo y hermano', aseguró Cabello.De igual modo, apuntó que la izquierda internacional debe percatarse de las repercusiones para los países cuando gobierna la derecha y mencionó como ejemplos la persecución judicial en Brasil contra el exmandatario Luis Inacio Lula Da Silva y la similar situación que sufre en Argentina la expresidenta Cristina Fernández.'En Colombia no hay gobierno, ahí gobiernan las mafias del narcotráfico', agregó.Sobre la mediación internacional para una posible solución de la crisis política venezolana, Cabello aseguró que cualquier esfuerzo es válido; sin embargo desconfió de una presunta participación del autodenominado Grupo de Lima a favor del logro de ese objetivo.'La única tarea que quisiera cumplir ese grupo de países es la destitución del presidente Nicolás Maduro', dijo el líder de la ANC, quien indicó además que han fracasado en ese empeño aun con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y su secretario, Luis Almagro; así como con el de Washington.Acotó que, primero, deben reconocer que Venezuela es libre, independiente y soberana; que los problemas del país lo resuelven los venezolanos en paz; y que la nación sudamericana tiene un gobierno democráticamente electo por el pueblo.Destacó la vocación pacifista del presidente Nicolás Maduro, quien, agregó, ha hecho más de 600 llamados al diálogo para construir la paz dentro las diferencias.Cabello lamentó que el sector de la oposición no concuerde con esa visión y que conciba la política como una manera de apropiarse de las riquezas del país y de entregarla al mejor postor.Rechazó también los pedidos de una intervención militar contra Venezuela por representantes de grupos contrarios al Gobierno bolivariano.El primer vicepresidente del PSUV opinó que la oposición venezolana vive actualmente su peor momento político en los últimos 20 años; sin criterio y fragmentada, como lo reconoció el propio secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, a quien, según dijo, le resulta extremadamente difícil organizarla, recordó.'Ojalá que esta se reúna, se organice, y surja una oposición con la cual nosotros podamos sentarnos a discutir el futuro del país', expresó.Recordó que, como instruyó el presidente Nicolás Maduro, las fuerzas bolivarianas se preparan para las elecciones parlamentarias.'Vamos a presentar candidatos en todos los circuitos de Venezuela, al igual que el Gran Polo Patriótico; y que gane el mejor', añadió Cabello.